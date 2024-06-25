الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف أثرت التغيرات المناخية على الحرارة وإمدادات الطاقة ؟.. خبراء يوضحون سبب أزمة الكهرباء

جريدة الدستور

تشهد الفترة الحالية تغيرات جذرية في المناخ مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير في العالم، مما أثر على معدلات استهلاك الطاقة وخاصة الغاز والمواد البترولية.

من جهته، قال شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن ارتفاع درجة الحرارة واحدة من ضمن أهم تأثيرات التغيرات المناخية المتمثلة في النوبات الحرارية، مشيرًا إلى أنها تزيد من تأثيرات العواصف الرملية.

موجات حرارية تزيد من ارتفاع درجات الحرارة

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، خلال تصريحه لـ"الدستور" أن مصر والبلاد تتعرض لموجات حرارية تزيد من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وتؤثر على كافة نواحي الحياة، مؤكدًا أنه كلما زادت درجة الحرارة تؤثر على محطات التوليد والشبكات بشكل سلبي.

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مركز معلومات تغير المناخ: التغيرات المناخية لها تأثير كبير على انقطاع الكهرباء في الدول

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فى الأسبوع العالمي للحساسية: تغير المناخ يُسرع من معدلات الإصابة بالمرض

وأشار عبدالرحيم، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يسهم في زيادة استهلاك المواطنين من خلال استخدام الأجهزة الكهربائية، وتشغيل أجهزة التبريد بشكل مستمر.

وقال خالد رحومة، خبير المناخ البيئي، إن ظاهرة التغيرات المناخية تسهم في رفع درجات الحرارة مما يساعد في ذوبان القطب الجنوبي والشمالي، فيسهم في رفع منسوب البحر مما يساعد على ظهور التصحر ويزيد الطلب على إمدادات الطاقة.

وأوضح خبير المناخ البيئي، خلال تصريحه لـ"الدستور" أننا يجب علينا ترشيد استهلاك الطاقة والتوجه إلى استخدام الطاقة النظيفة كالرياح.

وأكد "رحومة" أن انقطاع الكهرباء يجبر المستهلك على تخفيض الاستهلاك، ويسبب خسائر اقتصادية على مستوى الفرد والدولة لكنه بديل من الدولة مجبرين عليه.

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فى الأسبوع العالمي للحساسية: تغير المناخ يُسرع من معدلات الإصابة بالمرض

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