رئيس حركة مناهضة الفصل العنصرى: المجتمع الدولى فشل فى تحمل مسئوليته تجاه الإبادة الجماعية

قال فرانك شيكاني، رئيس حركة مناهضة الفصل العنصري، إن إسرائيل تتجاهل جميع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد رئيس حركة مناهضة الفصل العنصري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسئوليته تجاه الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

جرائم الاحتلال

وأضاف في حديثه،: "نحشد الجهود كل لوقف الاحتلال العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين"، وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني هم من يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر، أن الولايات المتحدة تساعد إسرائيل على تنفيذ عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

واستشهد صباح اليوم الثلاثاء، 5 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة بالقرب من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، بينهم طفلان وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37626 مواطنًا أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86098 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.