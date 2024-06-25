المفوضية الأممية بفلسطين: إسرائيل تستهدف سكان غزة فى مناطق زعمت أمنها

قال مدير مكتب المفوضية الأممية بفلسطين أجيث سانجاي، إن تقارير الأمم المتحدة تصدر بناء على معلومات دقيقة، من وكلائنا في القطاع، مشيرًا إلى أن آلاف الفلسطينيين يتعرضون لعمليات تعذيب من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مدير مكتب المفوضية الأممية بفلسطين، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة واضحة للمجتمع الدولي.

وأشار "سانجاي"، إلى أن تقارير الأمم المتحدة لا تقوض الحقائق، ونؤكد دعمنا الوكالات الأممية الأخرى، ونناصر كل من يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ونوه مدير مكتب المفوضية الأممية بفلسطين، بأن إسرائيل تستهدف سكان غزة في مناطق ادعت أنها آمنة، مؤكدًا أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تستخدم تقاريرنا للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها بغزة.