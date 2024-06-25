الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. "تجارية الجيزة" تستضيف وفدًا من غرفة ساو باولو البرازيلية لبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

تستضيف الغرفة التجارية للجيزة، غدا، اجتماعًا، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، مع وفد من "غرفة ساو باولو البرازيلية"؛ لبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل. 

يأتى ذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات البعثة التجارية البرازيلية متعددة القطاعات إلى شمال إفريقيا، وفى إطار حرص غرفة الجيزة التجارية على تعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الصناعة وزيادة حجم  التبادل التجارى، وفي ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية التي يتمتع بها كل من "ساو باولو البرازيلة" و"غرفة الجيزة التجارية".

ومن المقرر أن يتم بحث إمكانات التعاون التجاري والاقتصادي بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم البرازيليين، وتشجيع الشركات البرازيلية للعمل في مصر، بالإضافة إلى دراسة اليات تعزيز التعاون المصرى –البرازيلى فى عدد من  القطاعات، ابرزها البناء والتشييد، الأثاث والديكور الداخلي، الأدوات المنزلية والتشطيب  ،الأغذية والمشروبات والسلع الإستهلاكية والمنتجات الزراعية وقطع غيار السيارات

أوضح المهندس أسامة الشاهد،أن البرازيل هي الشريك التجاري الأول لمصر في قارة أمريكا اللاتينية، وتعد بوابة المنتجات المصرية للقارة، كما أن مصر هي بوابة للمنتجات البرازيلية للسوق الأفريقي والشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن غرفتا "الجيزة التجارية" و"ساو باولو البرازيلية" قد وقعتا بروتوكول تعاون، مساء أول أمس لتعزيز سُبل التعاون وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين،على هامش مشاركة غرفة الجيزة التجارية فعاليات افتتاح البعثة التجارية البرازيلية متعددة القطاعات.
 

العلاقات التجارية البرازيلية الأفريقي والشرق الأفريقي والشرق الأوسط البرازيل الإستهلاكية والمنتجات الزراعية التجاري والإقتصادي رجال الاعمال

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