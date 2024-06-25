الثلاثاء 25 يونيو 2024
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مستشارة كفاءة الطاقة توضح أهم الإجراءات للحفاظ على الأجهزة الكهربائية خلال انقطاع التيار

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة كاميليا يوسف، مستشارة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عن طريقة الحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف بعد عودة التيار الكهربائي.

وقالت مستشارة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، خلال مداخة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن انقطاع الكهرباء عن الأجهزة الكهربائية لا يسبب أزمة، ولكن المشكلة تحدث عندما يعود التيار الكهربائي مرة أخرى، خاصة إذا كنا نترك "فيشة" الأجهزة في الكهرباء، فذلك يسبب إجهادًا للأجهزة ويعرضها للضرر.

وأضافت: يجب فصل مفاتيح الأجهزة كثيفة الاستهلاك، مثل التكييف والثلاجة، حتى لا تتضرر الأجهزة بعودة التيار الكهربائي، ويجب وضع "الفيشة" في الكهرباء بعد عودة التيار الكهربائي بدقيقتين فقط، وفي هذه الحالة لن يحدث شيء للأجهزة الكهربائية، متابعة: "ترك الفيشة في الكهرباء بعد انقطاع الكهرباء يتسبب في إجهاد الشبكة القومية، لأننا جميعًا نترك فيشة الأجهزة في الكهرباء رغم انقطاع الكهرباء وعندما يعود التيار يتم سحب كمية كبيرة من الكهرباء".

وأوضحت أن فصل الفيشة أو مفتاح الكهرباء أو المشترك يسهم في الحفاظ على الشبكة القومية والأجهزة الكهربائية في المنزل من التلف أو الأعطال.

الكهرباء انقطاع الكهرباء

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