آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الإيطالي الدور الأول 2024

آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الإيطالي اليوم بعدما أدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والذي شمل امتحان اللغة الإيطالية والألمانية والفرمسية حيث تنوعت آراء الطلاب حول صعوبة الامتحان، حيث عبر البعض عن سهولته بينما وجده البعض الآخر به بعضا نم الصعوبة ورصدت "الدستور" بالفيديو اراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الإيطالي في عدد من اللجان.

آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الإيطالي

رصدت "الدستور" آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الايطالي اليوم في مدرسة غمرة الرسمية للغات، حيث تباينت الآراء بين السهولة والرضا الكامل عن الامتحان.

وقال الطالب محمد أشرف إن امتحان مادة الإيطالية كان سهلًا ومباشرًا، مشيرًا إلى أن الوقت كان كافيًا له للإجابة على جميع الأسئلة، وأبدى أشرف تفضيله لأسئلة الاختيارات على أسئلة المقالية.

من جانبها، قالت الطالبة رؤى إن الامتحان كان سهلًا بشكل عام، لكنها واجهت بعض الصعوبة في سؤال الميل، وعبرت عن رضاها عن مستوى الامتحان عمومًا.

كما أكد الطلاب إبراهيم ويوسف عن سهولة المستوى ورضاهم الكامل عن الامتحان، مشيرين إلى أنهم كانوا سعداء به، وأعربوا عن أمنياتهم بأن تكون باقي المواد بنفس المستوى.



اراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الايطالي بالسيدة زينب

وأعربت الطالبة مريم محمود بلجنة مدرسة المنيرة النموذجية عن ارتياحها ورضاها الكامل عن امتحان اللغة الإيطالية الذي أدته اليوم وصفت مريم الامتحان بأنه كان سهلا ونقاطه واضحة، معبرة عن شكرها العميق لمعلمها، على مساعدته ودعمه لها خلال فترة الاستعداد للامتحان.

كما أشارت إلى أنها تمكنت مع زملائها من إنهاء الامتحان مبكرًا، قائلة "خلصنا الإمتحان قبل وقته"، مشيرة إلى أنها تشعر أنها أدت الامتحان بشكل جيد وبدون مشاكل واجهتها سواء في الأسئلة أو الوقت.

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توزيع درجات امتحان الإيطالي ثانوية عامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحان اللغة الإيطالية للثانوية العامة لعام 2024، حيث يتألف الامتحان من 31 سؤالًا متعدد الاختيارات وسؤالين مقاليين، تم توزيع الأسئلة بشكل يشمل 24 سؤالًا متعدد الاختيارات بدرجة واحدة، و5 أسئلة بدرجتين، تبلغ الدرجة الكلية للامتحان 40 درجة، حيث تشمل 34 درجة للأسئلة المتعددة الاختيارات و6 درجات للأسئلة المقالية.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة الامتحان تبلغ ساعتين، مع توزيع 30% من الأسئلة على مستوى العقل البسيط، و40% على مستوى العقل المتوسط، و30% على مستوى العقل العالي، كما أكدت الوزارة أن 85% من الأسئلة هي اختيارات متعددة و15% مقالية، سيتم وضع درجات كل سؤال بجواره، سواء كان بدرجتين أو درجة واحدة، لتسهيل الفهم للطلاب.