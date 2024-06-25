الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تخفيف الأحمال.. آخر موعد لقطع الكهرباء نهائيا في مصر

اخر موعد لقطع الكهرباء
اخر موعد لقطع الكهرباء

تصدر السؤال عن اخر موعد لقطع الكهرباء نهائيا في مصر، محركات بحث “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين، وبالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي شهد اعتذار الحكومة عن انقطاع الكهرباء في ظل امتحانات الثانوية العامة.

آخر موعد لقطع الكهرباء نهائيا في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تقرر وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال ووقف انقطاع الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل حتى انتهاء فصل الصيف، مضيفًا أن الحكومة المصرية لديها خطة تستهدف التوقف التام عن انقطاع الكهرباء في نهاية العام الجاري.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة وضع خطة استباقية لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء خلال أشهر فصل الصيف.

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سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن ما حدث أمس حول زيادة فترة انقطاع الكهرباء، يرجع إلى أن أحد الحقول بدول الجوار خرج من الخدمة، وهذا الحقل يضخ بصورة كبيرة جدًا داخل الشبكة الإقليمية وتستفيد منه مصر، مشيرًا إلى أن العطل توقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي حجم الغاز الذي كان يُضخ في الشبكة توقف خلال تلك الوقت.

وذكر الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية قررت زيادة الاحتياطات الاستراتيجية من المازوت بمقدار 300 ألف طن بقيمة 180 مليون دولار تم توفيرها في 48 ساعة فقط.

وأضاف "مدبولي" أن الحكومة تشعر بمعاناة المواطنين والأسر المصرية من أزمة قطع الكهرباء، موضحًا: "أجدد اعتذار الحكومة عن قطع الكهرباء، وهو موضوع شديدة الصعوبة علينا كمسئولين.. وأنا على المستوى الشخصي تصلني استغاثة وشكاوى كثيرة من مواطنين لديهم ظروف صحية أو إنسانية، وهو موضوع شديد الصعوبة، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع امتحانات الثانوية العامة".

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