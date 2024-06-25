الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القوات المسلحة تنظم زيارة إلى مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين إلى المشروع القومى العملاق لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بمنطقة توشكى جنوب مصر، والذى تبلغ مساحته 400 ألف فدان، وستصل إلى 600 ألف فدان بنهاية عام 2025، وذلك تنفيذًا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإبراز الإنجازات التى تحققت بجهود وسواعد أبناء الشعب المصرى فى مختلف القطاعات.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل من اللواء توفيق سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية تضمن المرحلة الحالية والمستقبلية للمشروع وما حققه من زيادة رقعة مصر الزراعية وإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة تسهم فى تحقيق طفرة فى مجال الأمن الغذائى.
وتفقد الوفد عددًا من المراحل المختلفة بالمشروع، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم للجهد الذى يبذله القائمون على العمل، فى ظل الظروف المناخية شديدة الصعوبة، الذين أكدوا استعدادهم الدائم للتضحية والعطاء من أجل بناء مستقبل مصر بسواعد أبنائها المخلصين.
وفى ختام الجولة قدم الوفد الشكر والعرفان للقوات المسلحة على تنظيم الزيارة وما تقوم به من جهود بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة لدعم مقومات التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين فى وطن آمن مستقر رغم كل ما يدور حوله من صراعات ومتغيرات.

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