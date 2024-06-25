الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عروض أفلام وندوات ثقافية بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

بوستر فيلم
بوستر فيلم

 

يستأنف نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطه الفني، يوم السبت الموافق ٢٩ يونيو بمسرح سيد درويش، في تمام الساعة الثامنة مساء.

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ومن المقرر عرض الفيلم الروائى القصير (حياة)  إخراج / إسلام كمال ، ويدور حول "حياة " التي تقضي أيامها في انتظار خطيبها متجاهلة حقيقة غيابه لسنوات، تعود إلى موضع انتظارها المعتاد يوما بعد يوم، متجنبة البيئة التي تتعارض  عالمها الخيالي ، لتقرر أختيار واقعا أقل قسوة .

والفيلم التسجيلى / ماما إخراج سلمى أسامة ، والذي يطرح سؤال مستحيل تحقيقه، وهو ماذا لو لم تكونى أم لمُدة يوم واحد؟ و تأتى أسئلة اخرى بعد ذلك لإظهار مدى صعوبة واستحالة تحقيق هذا السؤال !

كما يعرض الفيلم التسجيلى : على واحدة ونصف إخراج / نورين الخولى ، والفيلم يعد نافذة ، تحاكى رحلة راقصة شرقية، تنطل للبحث عن حب طفولتها الضائع في مجتمع مليء بالظلم والانتهاك ، تستخدم رقصها كسلاح قوي لتتحدى ، في ظل  تعقيدات الحياة، لتصبح رحلة "نافذة" واستكشافًا مؤثرًا للحب والقوة للتعبير عن الذات.

تفاصيل الفيلم 

والفيلم التسجيلي The box إخراج محمد الكفراوى والذي يتعرض لمرض التوحد بمستوياته الثلاثة، وسيتم عرض٣ حالات مختلفة  لمرضى التوحد اظهار معظم الجوانب النفسية لهم، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد النبوي لمناقشة الافلام بحضور صُناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما شهرياً تحت إشراف فني للناقد السينمائي أحمد عسر ، والدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

 

 

 

 

 

 

يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما شهرياً تحت إشراف فني للناقد السينمائي احمد عسر ، والدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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