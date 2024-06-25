الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بقرار تركى.. تريزيجيه خارج قائمة المنتخب الأوليمبى فى "باريس 2024"

تريزيجيه
تريزيجيه

خرج الدولى محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، المحترف فى صفوف نادى طرابزون سبور التركي من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى فى أولمبياد باريس 2024، بشكل رسمى بعد قرار ناديه بعدم السماح له بالمشاركة في أولمبياد باريس.

وكان تريزيجيه ضم خيارات الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، للتواجد فى القائمة النهائية التى ستشارك فى باريس 2024، ضمن الثلاثي فوق السن التى تسمح لائحة الأوليمبياد بتواجدهم مع المنتخبات الأولمبية، وهناك موافقة من اللاعب على الماركة، إلا أن قرار ناديه حال دون قيده فى القائمة النهائية التي ستعلن بداية شهر يوليو المقبل.

وقرر نادي طرابزون التركي والمتواجد ضمن صفوفه النجم المصري محمود تريزيجيه عدم مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس مع منتخب مصر الأوليمبي على الرغم من موافقة اللاعب، وذلك بسبب حاجة النادي للاعب للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

ميكالي يرتب أوراقه قبل خوض الأولمبياد

ويعمل البرازيلي روجيريو ميكالي خلال الفترة الحالية، على ترتيب أوراقه قبل المشاركة في دورة الألعاب الاوليمبية «باريس 2024»، والدخول فى معسكر مغلق فى يوليو المقبل.

ويخوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين أمام أوكرانيا والعراق، في ختام استعداداته، لأولمبياد باريس الذي ينطلق 24 يوليو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس في 9 أغسطس المقبل.

وكان المنتخب الأوليمبي قد خاض مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار خلال المعسكر الماضي، حيث تمكن من تحقيق الفوز فى المباراة الأولى بهدف نظيف، كما فاز فى المباراة الثانية بهدفين بإستاد القاهرة الدولي.

ويلعب المنتخب الأوليمبي ضمن المجموعة الثالثة في أوليمبياد باريس، بجانب منتخبات إسبانيا وأزوبكستان والدومينيكان، ويبدأ أولى مبارياته أمام جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو المقبل، ثم يواجه اوزبكستان يوم 27 يوليو، ويختتم مبارياته بالمجموعة بلقاء نظيره الإسبانى يوم 30 يوليو المقبل.

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