الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب إيهاب وهبة: 30 يونيو أعادت مصر لمكانتها وريادتها الدولية

إيهاب وهبة
إيهاب وهبة

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كانت البداية لميلاد الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أمر مع اندلاع أول شرارة لها بأن تكون عملية تطهير البلاد من الإرهاب توازيها عملية البناء والتنمية والتعمير.

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برلمانية: ثورة 30 يونيو أوصلت مصر لبر الأمان وصون مقدراتها وتنمية مواردها والتصدي للجماعات الارهابية

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الأحد المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ساهمت في عودة مصر لمكانتها 

وأكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ في بيان له اليوم، أن هذه الثورة أسهمت في عودة مصر لمكانتها وريادتها العربية والإفريقية والدولية بعدما ضيعتها جماعة الإخوان الإرهابية عن عمد تنفيذًا لتوجيهات غربية وطمعًا في تحقيق مطامعهم الشيطانية في الاستيلاء على السلطة، وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة، بقصد السير بها في نفق مظلم وصولًا إلى مستنقع الفوضى الذي سقطت فيه دول مجاورة.

توفير الحياة الكريمة

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أنه مع بدء عمليات التطهير التي شرع فيها المصريون بالتعاون مع القيادة السياسية والجهات الأمنية المعنية في هذا الوقت، بدأت الدولة المصرية فى بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة التى يحلم بها وأسست للمشروعات القومية العملاقة وجعلت مصر دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات والأزمات الراهنة.

بناء مجتمع مصري متطور

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الثورة أظهرت وأكدت أن الجيش والشعب ومؤسسات الدولة دائمًا على قلب رجل واحد، بوعي وثقافة المصريين الكبيرة، وأن هذه العلاقة الوثيقة التي حمت بلادنا على مر العصور ستكون بمثابة الانطلاقة لبناء الجمهورية الجديدة وبناء مجتمع مصري متطور، مؤكدا أن تلك الثورة أجهضت كافة المخططات التى تم إعدادها لإسقاط الوطن.

لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ثورة 30 يونيو الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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