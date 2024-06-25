خبير: قرارات رئيس الوزراء هى حل دائم لتخفيف الأحمال

قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إن ما تحدث عنه رئيس الوزراء اليوم هو حل نهائي لأزمة انقطاع التيار في فترة الصيف بتوفير الاحتياجات من الغاز والمازوت لمحطات توليد الكهرباء.

وأضاف عبدالنبي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن وزارة الكهرباء لديها محطات تم بناؤها في السنوات الماضية تكفي لإنتاج احتياجات مصر من الكهرباء لأكثر من الضعف وفي حالة توفر المواد البترولية سيتم حل الأزمة.

وأشار إلى أن خطة وزارة الكهرباء هي البعد عن إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري والاعتماد علي المصادر المتجددة، وتم التوسع في بناء المحطات الشمسية والرياح وأيضًا المصادر النظيفة مثل محطة الضبعة النووية والتي سوف تبدأ التشغيل لوحدتها الأولي في 2028.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما حدث أمس بخصوص زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي؛ بسبب أن أحد الحقول بدول الجوار الذي يضخ بصورة كبيرة جدًا داخل الشبكة الإقليمية وتستفيد منه مصر خرج من الخدمة.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "حدث عطل فني وتوقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي حجم الغاز الذي كان يُضخ في الشبكة ويصل إلينا ونستخدمه في احتياجاتنا اليومية توقف لمدة 12 ساعة".

وتابع: "بمجرد حدوث هذا الأمر تمت متابعة الأمر من خلال خلية الأزمة وتابعنا طوال الليل حتى عودة الحقل صباح اليوم بكامل الإنتاج، وبالتالي تأثير هذا التوقف استمر 24 ساعة كاملة، وهذا سبب التأثير السلبي أمس".