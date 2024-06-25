الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: مليار دولار لمواجهة أزمة الكهرباء.. والحكومة ملتزمة بخطة إنهاء انقطاع التيار بنهاية 2024

مدبولي
مدبولي

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في فصل الصيف الحالي، مؤكدا التزام الحكومة بالعمل وفق خطة مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء بنهاية عام 2024.

وشدد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة عن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، بحضور وزيري الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والبترول المهندس طارق الملا، اليوم الثلاثاء- على الحاجة إلى مليار دولار من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

عدم توافر الغاز الطبيعى

وأرجع الأزمة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر، أمس، إلى عدم توافر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث حدث نقص في توريد الغاز لمدة 12 ساعة متصلة؛ ما أثر على المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي؛ تخفيفا للأحمال على الشبكة الوطنية، لا سيما في ضوء تعرض مصر لموجة حارة غير مسبوقة.

txt

مدبولي: نعمل على وقف قطع الكهرباء نهائيًا.. وأطالب بترشيد الكهرباء داخل المنازل

txt

"ما حدث أمس لن يتكرر".. مدبولى يكشف خطة الحكومة لتفادى انقطاع التيار الكهربائى


وقال إن التشغيل الكامل للمحطات، أمس، كان سيتسبب في انقطاع الكهرباء، والإضرار بمحطات التوليد، مشيرا إلى أن استهلاك الطاقة خلال اليومين الماضيين سجل رقما غير مسبوق. 

وأضاف "مدبولي" أن الحكومة تشعر بمعاناة المواطنين والأسر المصرية من أزمة قطع الكهرباء، موضحًا: "أجدد اعتذار الحكومة عن قطع الكهرباء، وهو موضوع شديدة الصعوبة علينا كمسئولين.. وأنا على المستوى الشخصي تصلني استغاثة وشكاوى كثيرة من مواطنين لديهم ظروف صحية أو إنسانية، وهو موضوع شديد الصعوبة، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع امتحانات الثانوية العامة".

مدبولي الصيف ارتفاع درجات الحرارة انقطاع الكهرباء محطات توليد الكهرباء

مواد متعلقة

الأزمة عالمية.. الحر يُجبر الدول على تخفيف الأحمال للحفاظ على شبكات الكهرباء

"30 يونيو.. إرادة شعب".. تنفيذ 1214 مشروعًا في القطاع الصحي خلال 10 سنوات

30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. آفاق جديدة لعلاقات مصر بالدول الآسيوية

سرى جدًا.. كيف تتحرك الدولة المصرية فى ملف غزة؟

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 4 - 11 مايو الجاري

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الأكثر قراءة

عاجل|وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

عودة الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الـ28 بـ"دورى نايل"

“الدستور” تُفسِّر.. ما الفارق بين اعتذار أو انسحاب الزمالك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب