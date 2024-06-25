مدبولى: مليار دولار لمواجهة أزمة الكهرباء.. والحكومة ملتزمة بخطة إنهاء انقطاع التيار بنهاية 2024

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في فصل الصيف الحالي، مؤكدا التزام الحكومة بالعمل وفق خطة مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء بنهاية عام 2024.

وشدد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة عن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، بحضور وزيري الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والبترول المهندس طارق الملا، اليوم الثلاثاء- على الحاجة إلى مليار دولار من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

عدم توافر الغاز الطبيعى

وأرجع الأزمة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر، أمس، إلى عدم توافر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث حدث نقص في توريد الغاز لمدة 12 ساعة متصلة؛ ما أثر على المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي؛ تخفيفا للأحمال على الشبكة الوطنية، لا سيما في ضوء تعرض مصر لموجة حارة غير مسبوقة.



وقال إن التشغيل الكامل للمحطات، أمس، كان سيتسبب في انقطاع الكهرباء، والإضرار بمحطات التوليد، مشيرا إلى أن استهلاك الطاقة خلال اليومين الماضيين سجل رقما غير مسبوق.

وأضاف "مدبولي" أن الحكومة تشعر بمعاناة المواطنين والأسر المصرية من أزمة قطع الكهرباء، موضحًا: "أجدد اعتذار الحكومة عن قطع الكهرباء، وهو موضوع شديدة الصعوبة علينا كمسئولين.. وأنا على المستوى الشخصي تصلني استغاثة وشكاوى كثيرة من مواطنين لديهم ظروف صحية أو إنسانية، وهو موضوع شديد الصعوبة، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع امتحانات الثانوية العامة".