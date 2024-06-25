الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.. ويوجه بتحقيق التكامل

المركز التكنولوجى
المركز التكنولوجى

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمبنى ديوان عام المحافظة برفقة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والقيادات التنفيذية المعنية. 

جاء ذلك من أجل العمل على رفع كفاءة الجهاز الإدارى فى كافة قطاعات التعامل مع المواطنين، لتحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. 

تهيئة كافة الأجواء المناسبة داخل المركز التكنولوجى 

وأعطى المحافظ توجيهاته أن يتم تهيئة كافة الأجواء المناسبة داخل المركز بشكل جمالى راقى حتى يتسنى تلقى المواطن للخدمة بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة من خلال منظومة " الشباك الواحد" الذى يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وميكنة الخدمات الجماهيرية لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول عليها فى أقل وأسرع وقت.

وكلف المحافظ بأهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية من أجل الوصول إلى أفضل مستوى من تقديم الخدمات للمواطنين وفقًا لأعلى مستوى تكنولوجى وبتقنيات عالية لسرعة تلبية المطالب الجماهيرية، ورسم الفرحة والإبتسامة على وجوه متلقى هذه الخدمات للجدية والجودة المتميزة فى أداؤها على الوجه الأكمل. 

وفى سياق آخر كان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة والتدخل السريع من قوات الحماية المدنية بمركز نصر النوبة، والتى ساهمت فى السيطرة على الحريق الذى إندلع فى 3 أكشاك بجوار مزلقان كلابشة دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

محافظ أسوان المركز التكنولوجي خدمة المواطنين تحقيق التكامل ديوان عام المحافظة

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