الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورات تدريبية بـ"الداخلية" للكوادر الأمنية الأفريقية

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

اضطلع مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية بتنظيم دورتين تدريبيتين في مجالي حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة – تأمين وإدارة منافذ الدولة خلال الفترة من 4/5 وحتى 24/6/2024.

شارك بهما 44 متدربًا من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 22 دولة أفريقية، فضلًا عن دورة تدريبية في مجال مكافحة الإرهاب الدولي عقدت فى ذات الفترة لـ20 من الكوادر الأمنية من جمهورية الصومال الفيدرالية.

جاء ذلك تعزيزًا لأوجه التعاون الأمني الدولي بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بتلك الدول في مجالات العمل الأمني المختلفة والتي تم إعدادها وفقًا لأحدث المعايير التدريبية الدولية وتحت إشراف نُخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علميًا وتدريبيًا منذ لحظة وصول المتدربين للبلاد وطوال فترة تواجدهم بها.

وارتكزت البرامج التدريبية التي أعدها مركز بحوث الشرطة على ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول هو المحور العلمى النظري، والذي شارك فيه نُخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين فى مجال الدورات المحور الثاني هو المحور التدريبى التطبيقى والذى تم خلاله إتاحة الفرصة للتطبيقات العملية لما تم التدريب عليه بالمعاهد الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية والتى تحاكى الواقع المعاصر وثالثًا المحور الثقافى والسياحي والذي أتاح الفرصة للمتدربين بزيارة أشهر المعالم السياحية والأثرية والتاريخية الشاهدة على العبقرية المصرية على مر العصور.

وحرصت الوزارة على توفير كافة أوجه الرعاية للمتدربين طوال فترة إنعقاد الدورات فى إطار دعم أواصر الصلات بين مصر وأشقائها من الدول الصديقة على كافة الأصعدة إنطلاقًا من إيمانها بأهمية إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الساحة الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل حفظ أمن وسلامة جميع دول القارة فضلًا عن الإستعداد الدائم من قبل الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى في شتى مجالات العمل الشرطى لكافة الأشقاء من الكوادر الأمنية الدولية بغية تحقيق الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

وزارة الخارجية المصرية تأمين المنشآت الهامة الكوادر الأمنية الأفريقية مكافحة الإرهاب الدولي

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