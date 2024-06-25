الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: نعمل على وقف قطع الكهرباء نهائيًا.. وأطالب بترشيد الكهرباء داخل المنازل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء: إننا وضعنا الخطة بأن نوقف قطع الكهرباء بنهاية العام الجاري، وبالتالي فإنه بعد انتهاء فصل الصيف سيكون لدينا شهران أو ثلاثة شهور فقط لانتهاء العام، وطلبت من الوزراء وضع خطة لكيفية تقليل عملية تخفيف الأحمال بقدر الإمكان، وما هي المبالغ الإضافية المطلوبة التي يجب أن ندبرها كدولة كي نقلل بقدر الإمكان من تخفيف الأحمال خلال الشهرين أو الثلاثة كي تنقضي هذه السنة.

وأضاف مدبولي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "إكسترا نيوز": إننا سنعمل بقدر الإمكان لنصل لوقف قطع الكهرباء، لأنه من الوارد مع حجم الاستهلاكات وموجات الحراراة غير المسبوقة التي سنشهدها من الممكن أن يكون هناك احتياج لزيادة بعض المنتجات، ومع ذلك طلبت من الوزراء أن نكون جاهزين بهذه الأمور كي ندبرها وتمضى فترة الصيف، مؤكدًا أنه: اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو سنتوقف تمامًا عن انقطاع الكهرباء عن المواطنين في منازلهم والمصانع وكل المنشآت.

وتابع: "إننا حريصون كل الحرص على تجاوز هذه الأزمة، والخطة واضحة بالنسبة لنا، والقضية كلها في تدبير الموارد المالية لتشغيل المحطات بكامل طاقتها، وسنكون كدولة ملتزمين بهذا الموضوع، إضافة إلى وحود خطة ترشيد".

وأكد أنه طلب من وزير التنمية المحلية بدء خطوات عملية الترشيد "باتخاذ قرار اعتبارًا من أول يوليو المقبل أن المحال التجارية كلها ستغلق في تمام الساعة 10 مساءً في كل أنحاء الجمهورية فيما عدا الصيدليات والسوبرماركت والمطاعم، والتي ستغلق بحد أقصى في تمام الساعة الواحدة صباحًا". 

وطالب رئيس مجلس الوزراء المواطنين بـ"المساعدة في عملية ترشيد الكهرباء داخل المنازل وفي كل المنشآت، لأن هذا يساعدنا كدولة في أن نقلل من حجم المنتجات التي سنستوردها اليوم".  

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