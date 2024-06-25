الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالصور.. حل امتحان الالماني ثانوية عامة 2024

الثانوية العامة 2024
الثانوية العامة 2024

يزداد بحث طلاب الثانوية العامة 2024 عن نموذج اجابة امتحان الالماني ثانوية عامة 2024 الذي انتهى منه طلاب الصف الثالث الثانوي منذ عدة ساعات.

حل امتحان الالماني ثانوية عامة 2024

 

وجاء نموذج اجابة امتحان الالماني ثانوية عامة 2024 اليوم كالتالي.. احسب درجاتك

حل امتحان الالماني ثانوية عامة 2024

 

حل امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
حل امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابة امتحان الالماني ثانوية عامة 2024
اجابة امتحان الالماني ثانوية عامة 2024

 

 

اجابة امتحان الالماني ثانوية عامة 2024

 

اجابة امتحان الالماني ثانوية عامة 2024

 

اراء الطلاب في امتحان الثانوية العامة اليوم

تعرف على اراء الطلاب في امتحان الثانوية العامة اليوم بالفيديو

 

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توزيع درجات امتحان الالماني ثانوية عامة 2024

يحتوى امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024، على 31 سؤالا منقسمين إلى:

29 سؤال اختيار من متعدد، يقدر درجات الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد بــ 34 درجة.

سؤالين مقالي فقط، تقدر درجات السؤالين المقاليين بــ 6 درجات فقط.

المجموع الكلى لامتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 40 درجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

لم يتم الإعلان رسميا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 في مصر حتى الآن.
ووفقا لآخر المعلومات المتاحة عن نتيجة الثانوية العامة 2024

• وفقا لجدول الصف الثالث الثانوي 2024 تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين 22 يوليو 2024.
• تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان نتيجة ثانوية عامة 2024 بعد أسبوعين أو أقل من انتهاء الامتحانات.
• هذا يعني أن من المتوقع أن تظهر نتيجة ثانوية عامة 2024 في الفترة من 29 يوليو إلى 1 اغسطس 2024.
• يمكنك متابعة المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية للحصول على آخر التحديثات حول موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024

 

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