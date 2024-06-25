محافظ أسيوط: شن حملات رقابية على الأسواق والمخابز وتحرير 101 مخالفة

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات تموينية مكثفة لإحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بكل المواصفات القياسية لرغيف الخبز، وتقديم منتج جيد للمستهلك، وذلك بالتنسيق بين الإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء، ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومكتب العمل وإدارة البيئة، وشرطة المرافق، من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ حملات تموينية مكثفة بمراكز ديروط والبداري وساحل سليم، وتم المرور علي المخابز للتأكد من الالتزام بكل القوانين والقرارات ومراعاته للمواصفات والمعايير التموينية، من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين.

تخصيص أرقام للشكاوي طوال 24 ساعة

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 101 محضر تمويني، ما بين نقص وزن وعدم نظافة أدوات العجن وتصرف في الكمي،ة وتوقف عن الإنتاج في مواعيد العمل الرسمية، وحيازة دقيق مجهول المصدر، وعدم إعطاء بون الخبز، وعدم الاحتفاظ بميزان حساس.

وأشار إلي أن هذه الحملات تمت تحت إشراف محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وتأتي هذه الحملات استمرارًا لجهود أجهزة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات الاحتكار والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) وإرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) لتلقي البلاغات وشكاوي المواطنين الإلكترونية على مدار 24 ساعة.

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