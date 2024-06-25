برلمانية: ثورة 30 يونيو أوصلت مصر لبر الأمان وصون مقدراتها وتنمية مواردها والتصدي للجماعات الارهابية

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ان ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة اثبتت ان هذه الثورة كانت حتمية لاسترداد الوطن، وأن وعي المصريين مبكرا بخطورة جماعة الاخوان الارهابية وتصرفات اعضائها ونواياهم، دفع ملايين المصريين للنزول للشوارع والمناداة بسقوط حكم الجماعة الإرهابية

انجازات عديدة

ولفتت ولاء التمامي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، ان ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للإنسان المصري خلال الـ11 سنة الماضية وما يعيشه من حياة كريمة ويراها بعينه من انجازات ومشاريع قومية في كافة المحافظات، وتطوير خدمات الإسكان، والتعليم والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، وغيرها من الجهود الوطنية، يؤكد على النجاح المبهر والمستمر لثورة 30 يونو.

وشددت عضو مجلس النواب، ان 30 يونيو ثورة خرجت من الشعب المصري الى الشعب المصري وساندها الجيش المصري العظيم، في صفحة مدوية حفظها التاريخ ومن أجل حماية الوطن ومقدراته.

ثورة 30 يونيو أوصلت مصر لبر الامان

وتابعت والتمامي، ان الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، يذكر بكيفية تجاوز مصر للصعوبات والأزمات والتحديات الداخلية والخارجية والرؤية الحكيمة للرئيس السيسي.

وتابعت أن ثورة 30 يونيو، أوصلت مصر لبر الامان، وساعدت على حفظ الدولة المصرية وصون مقدراتها وتنمية مواردها والتصدي للجماعات الارهابية والظلامية.

واختتمت ولاء التمامي، بالقول أن ثورة 30 يونيو ملحمة تاريخية فريدة خلصت الوطن من الجماعات الدينية الظلامية كما أن حكم الرئيس السيسي بعدها وإنجازاته، يؤكد نجاحها الكبير ونتائجها الإيجابية.