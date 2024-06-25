الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السبكي: التغيرات المناخية "ظاهرة عالمية" والسبب الاعتماد على الوقود الحفري

أرشيفية
أرشيفية

وضع  محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، يده على أبرز الأسباب وراء انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن السبب الأول والأكبر هو التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم أجمع، مع وضع روشتة للمواطنين حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة والحفاظ على الأجهزة الكهربائية. 

وقال السبكى إن التغيرات المناخية عبارة عن ظاهرة يشعر بها العالم أجمع ويؤدي الارتفاع في درجة حرارة الأرض لعدد من الظواهر المناخية، والتي تترجم في صورة حرائق للكثير من الغابات على مستوى العالم، وارتفاع مستوى سطح الماء على سطح الأرض وزيادة المسوب في البحار ما يؤدي لاندثار بعض المدن والجزر على مستوى البحار والمحيطات ويمكن اعتبار هذا هو التأثير من النواحي البيئية.

الحكومة تتعهد أمام النواب بتقليل انقطاع الكهرباء اعتبارًا من أول يوليو

أضاف الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الجديدة، لـ"الدستور" أن الوجه الآخر لهذه الأزمة يكمن في استهلاك المواطنين والدول للكهرباء؛ لأننا والعالم لازلنا نعتمد في إنتاج الكهرباء على الوقود الأحفوري، بالتالي يصعب التحكم في درجات الحرارة ليلجأ الجميع إلى استخدام التكييفات داخل البيوت والمراكز، وارتفاع الحمل الكهربي والطلب عليها في جميع المدن والمحافظات. 

الطاهري: أزمة الكهرباء إلى زوال.. و2011 كبدت الدولة الكثير

وتقدم السبكي بنصائح للمواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدام الطاقة الكهربائية واللجوء لمنظومات الإضاءة عالية الكفاءة الموفرة في الكهرباء، وإغلاق الأجهزة والأضاءة عندما تتوقف الحاجة إليها.

الطاقة الجديدة والمتجددة التغيرات المناخية الارتفاع في درجة حرارة الأرض مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

تحذيرات فى الهند من قطع الكهرباء لفترات طويلة بسبب ارتفاع الحرارة

أزمة الكهرباء تضرب ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وكرواتيا

على عبدالنبى: مصر تتجه بقوة نحو استخدام الطاقة النظيفة والقضاء على أزمة الكهرباء

الأكثر قراءة

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

«حرامى فى أوضة نومى».. تفاصيل أقوال مدرب المنتخب فى سرقة فيلته

سهرة حمراء مع فتاتين.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طبيب التجمع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا