السبكي: التغيرات المناخية "ظاهرة عالمية" والسبب الاعتماد على الوقود الحفري

وضع محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، يده على أبرز الأسباب وراء انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن السبب الأول والأكبر هو التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم أجمع، مع وضع روشتة للمواطنين حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة والحفاظ على الأجهزة الكهربائية.

وقال السبكى إن التغيرات المناخية عبارة عن ظاهرة يشعر بها العالم أجمع ويؤدي الارتفاع في درجة حرارة الأرض لعدد من الظواهر المناخية، والتي تترجم في صورة حرائق للكثير من الغابات على مستوى العالم، وارتفاع مستوى سطح الماء على سطح الأرض وزيادة المسوب في البحار ما يؤدي لاندثار بعض المدن والجزر على مستوى البحار والمحيطات ويمكن اعتبار هذا هو التأثير من النواحي البيئية.

أضاف الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الجديدة، لـ"الدستور" أن الوجه الآخر لهذه الأزمة يكمن في استهلاك المواطنين والدول للكهرباء؛ لأننا والعالم لازلنا نعتمد في إنتاج الكهرباء على الوقود الأحفوري، بالتالي يصعب التحكم في درجات الحرارة ليلجأ الجميع إلى استخدام التكييفات داخل البيوت والمراكز، وارتفاع الحمل الكهربي والطلب عليها في جميع المدن والمحافظات.

وتقدم السبكي بنصائح للمواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدام الطاقة الكهربائية واللجوء لمنظومات الإضاءة عالية الكفاءة الموفرة في الكهرباء، وإغلاق الأجهزة والأضاءة عندما تتوقف الحاجة إليها.