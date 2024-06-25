"ما حدث أمس لن يتكرر".. مدبولى يكشف خطة الحكومة لتفادى انقطاع التيار الكهربائى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما حدث أمس بزيادة فترة انقطاع الكهرباء لن يتكرر مرة أخرى.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "كانت لدينا خطة من أجل كيفية تجاوز فصل الصيف، وهذه كانت توجيهاتي للوزراء وكل العاملين في الكهرباء والبترول والمالية".

وتابع: "لا بد أن نتحسب، خصوصًا مع ما نشهده من موجات حارة غير مسبوقة، لذلك وزير البترول عرض عليّ زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية للمازوت. لدينا احتياطيات موجودة نستخدمها للمناورة بين المحطات وبعضها البعض، لكن تحسبًا للحرارة الكبيرة المتوقع حدوثها طلبت زيادة حجم هذه الاحتياطيات لتكون لدينا احتياطيات إضافية".

وأردف: "وزير البترول طلب تدبير أو استيراد 300 ألف طن مازوت إضافية قيمتها 180 مليون دولار، وتمت الموافقة الفورية منذ 48 ساعة، ووجهت وزير المالية بتدبير المبلغ بالجنيه المصري، وبدأ وزير البترول التعاقد بالفعل على 300 ألف طن مازوت، وستصل مصر مع بداية الأسبوع القادم؛ لزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية التي تستخدم داخل محطات الكهرباء".

كما أكد أن الرئيس السيسي وجّه بضرورة التدخل بصورة استثنائية من أجل حل تلك الأزمة وتخفيف آثار المعاناة التي حدثت أمس.