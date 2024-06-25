الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: تخصيص مليار و180 مليون دولار لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة قررت زيادة الاحتياطات الاستراتيجية من المازوت بمقدار 300 ألف طن، بقيمة 180 مليون دولار، تم توفيرها في 48 ساعة فقط.

وتابع، في مؤتمر صحفي حول خطة الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تدبير 180 مليون دولار خلال 48 ساعة، ومليار دور سابقا، ما يجعل الإجمالي مليارا و180 مليون دولار، وسيتم تخصيصه كدولة لنتجاوز فترة الصيف خلال الفترة القادمة بما يعادل 75 مليار جنيه".

وأضاف رئيس الوزراء أن "الدولار أهم حاليا، وسيتم تدبيره من الموارد الدولارية للدولة المصرية خلال هذه الفترة الهامة للغاية". 

خطة الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء أزمة انقطاع الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة المالية

مواد متعلقة

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء حول خطة الحكومة لمواجهة أزمة الكهرباء

شؤون القدس الإسرائيلي: حكم المحكمة العليا بوجوب تجنيد المدارس الدينية سيؤدي حتما إلى دولتين

مؤسس "ويكليكس": سأبقي في أستراليا خلال الوقت الحالي والسنوات الماضية كانت صعبة للغاية

موجات استهداف جنونية وقصف وحشى.. ساعات ليلية قاسية على قطاع غزة

الصحة العالمية: أكثر من مليون شخص فى رفح الفلسطينية اضطروا للنزوح مرة أخرى

حماس تحمّل إدارة بايدن المسئولية الكاملة عن استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى فى غزة

"هرتزوج": سنخصص الأسابيع المقبلة لإيجاد حل لتهدئة الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

"ليبرمان": الجيش يحتاج لقوة بشرية بعدما فقد لواءً كاملًا من الجنود بالمعركة

الأكثر قراءة

عاجل|وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

عودة الأهلى والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الـ28 بـ"دورى نايل"

“الدستور” تُفسِّر.. ما الفارق بين اعتذار أو انسحاب الزمالك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب