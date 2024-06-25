مدبولى: تخصيص مليار و180 مليون دولار لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة قررت زيادة الاحتياطات الاستراتيجية من المازوت بمقدار 300 ألف طن، بقيمة 180 مليون دولار، تم توفيرها في 48 ساعة فقط.

وتابع، في مؤتمر صحفي حول خطة الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تدبير 180 مليون دولار خلال 48 ساعة، ومليار دور سابقا، ما يجعل الإجمالي مليارا و180 مليون دولار، وسيتم تخصيصه كدولة لنتجاوز فترة الصيف خلال الفترة القادمة بما يعادل 75 مليار جنيه".

وأضاف رئيس الوزراء أن "الدولار أهم حاليا، وسيتم تدبيره من الموارد الدولارية للدولة المصرية خلال هذه الفترة الهامة للغاية".