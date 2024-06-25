الثلاثاء 25 يونيو 2024
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عاجل|وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

مدبولي
مدبولي

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اعتذار الحكومة بسبب انقطاع الكهرباء، في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيري الكهرباء والبترول.

وقال "مدبولي":"نعلم جيدا معاناة المواطنين، وتصلني شخصيًا شكاوى كثيرة بسبب هذه الأزمة، خاصة كبار السن الذين لا يتحملون حرارة الجو التي نعيشها، ومعهم أبناونا في امتحانات الثانوية العامة".

سبب أزمة انقطاع الكهرباء

وأضاف: ليس لدينا أزمة توريد طاقة ولكن الأزمة في تدبير الوقود ووضعنا خطة على أساس نلتزم بالساعتين انقطاع بهدف التوقف تمامًا عن تخفيف الأحمال نهائيا بنهاية العام، والأزمة لا تطال المواطنين فقط فهناك قطاعات أخرى تتأثر مثل الصناعة.

وتابع: واجهنا 3 موجات شديدة الحرارة الشهور الماضية، وسجلنا حجم سحب استهلاك طاقة غير مسبوق اقتربنا من 36 جيجا أمس قبل أن نصل نصف اليوم، وفي خطتنا أن نكون مركزا إقليميا للطاقة ولدينا شبكة قومية وعندما يكون هناك دول لديها فائض، نستطيع أن نستورده من خلال الشبكات، وبالتالي أحيانا يكون لدينا فائض نستطيع تصديره.

وأضاف: ومع زيادة حجم الطلب توقفنا عن التصدير فى الصيف ونستورد أيضا من دول الجوار لتلبية احتياجاتنا، وبعض الدول المجاورة توقف استيراد الغاز بسبب توقف آبارها 12 ساعة، وكان هناك خلية أزمة طيلة الليل لحين عودة الحقل صباح اليوم، استغرقنا 24 ساعة لحين عودة ضخ الغاز وهو ما تسبب في أزمة أمس.

وواصل: لم نتمكن من الاستمرار في توصيل التيار، وكان لا بد من زيادة فترة انقطاع الكهرباء لحين عودة ضخ الغاز من الحقول المجاورة، ولذلك كان الأمر خارج عن إرادتنا.

واستطرد: التساؤل الذي يطرح نفسه أن الأمر من الممكن أن يتكرر؟.. ولكن الإجابة لا؛ لأن لدينا خطة لفصل الصيف للتحسب من موجات الحر غير المسبوقة، ومن المتوقع أن نواجه موجات حار أعنف خلال الشهور المقبلة، لذلك كان التوجه لزيادة الاحتياطات الاستيراتجي، لذلك طلب تزويد 300 ألف طن مازوت بـ180 مليون دولار، وستصل بداية من الأسبوع المقبل بهف زيادة الاحتياطات فقط.

وتابع: كانت هناك توجيهات من الرئيس الرئيس أمس، بالتدخل لحل هذه الأزمة نهائيًا، وبناءً عليه عقدنا اجتماعًا لوضع خطة استباقية واستثنائية لفترة الصيف تحسبًا لموجات الحر، وطلبت من وزيري البترول والكهرباء ماذا نحتاج لاستيراد شحنات غاز تلبي احتياجاتنا بواقع صفر تخفيف أحمال

ولفت إلى أن حجم الكميات المطلوبة من المازوت تقدر بمليار دولار بخلاف الـ180 مليون دولار التي تمت الموافقة عليها خلال الـ48 ساعة الماضية، وما يهمنا، وهذا الرقم وجهت وزير البترول بالتعاقد فورا على هذه الشحنات، وتم التنسيق مع وزير المالية لتوفير هذه المبالغ والمركزي لتوفير الدولار.

وأوضح: هذه الشحنات لا نستطيع جلبها مرة واحدة، ولكن هذه الشحنات ستصل كليا بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو، وهنضطر أسفين تخفيف الأحمال 3 ساعات لهذا الأسبوع فقط، والأسبوع المقبل ساعتين وبالتدريج حتى نهاية الأسبوع الثالث ستكون النسبة ضئيلة، وبنهاية فصل الصيف في سبتمبر طلبت خطة لتخفيف الأحمال، وما هي الإجراءات المطلوبة.

وأشار إلى أن المليار دولار رقم مبدئي ومع حجم الارتفاع في درجات الحرارة من الممكن أن نصل لأعلى من هذا، ونتوقع توقف انقطاع الكهرباء بنهاية يوليو، والقضية تدبير الموارد المالية لتشغيل المحطات، وأنهي كلامي بأنه ضروري أن يكون لدينا خطة ترشيد وطلبت من وزير التنمية المحلية غلق المحال التجارية العاشرة مساءً فيما عدا الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم تغلق بحد أقصى الواحدة صباحًا، وأطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك.

واختتم "مدبولي": تجاوزنا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كنا نمر بها منذ شهو، وهي الأزمة الأكبر التي تجاوزناها وسنتجاوز الحالية للنهوض بالاستثمار المصري حتى يحقق المنشود منه، وربنا يحفظ مصر خلال الفترة المقبلة إن شاء الله، ولكن نحن كدولة لا بد أن نخطط لتخطي أي أزمات.

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