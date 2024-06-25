الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال مصر فى تاريخها المحفور| WATCH IT تطرح كواليس تصوير "أم الدنيا 2"

سوسن بدر فى أم الدنيا
سوسن بدر فى أم الدنيا 2

طرحت منصة "watch it" الرقمية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، صورا جديدة من كواليس تصوير الموسم الثاني من حلقات العمل الوثائقي "أم الدنيا"، الذي يعرض كل يوم خميس حصريا على المنصة، وهو من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر.

جمال مصر فى تاريخها المحفور| WATCH IT تطرح كواليس تصوير "أم الدنيا 2"

وأظهرت كواليس التصوير حرص فريق العمل بقيادة المخرج محمود رشاد، على إظهار الجوانب الخلابة والمعالم السياحية والحضارية فى مصر.

وعلقت واتش إت على الصور التى تم التقاطها خلال تصوير أحداث العمل قائلة: جمال مصر في تاريخها المحفور في كل شبر فيها كمل معانا حكاية أم الدنيا.. الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا" يُعرض الآن حلقتين كل خميس ١٠ صباحًا حصريًا على #WATCHIT.

قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it"

ودخل المسلسل الوثائقي أم الدنيا الجزء الثاني، والذي يأتي تحت عنوان "إحنا مين" قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it".

وتعرض منصة "watch it" الحلقات الجديدة من مسلسل أم الدنيا يوم الخميس المقبل، وهي الحلقتين السابعة والثامنة من العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور منذ انطلاق عرضه. 

ويرصد مسلسل "أم الدنيا" تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي، ويأتي الموسم الثاني تحت شعار "إحنا مين؟"، حيث تسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التي مرَّت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي، ويتطرق للحديث عن العديد من الموضوعات التاريخية وفترات الحكم المختلفة التي مرَّت بها مصر، مثل الفترة الرومانية المسيحية وبدايات الفترة الإسلامية إلى العصر الفاطمي.

تفاصيل الجزء الثانى من العمل الوثائقى أم الدنيا 

ويتناول "أم الدنيا 2" قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويرصد أهم الأماكن التي زارها السيد المسيح خلال مدة تعدت الثلاث سنوات في بداية حياته على الأرض مع العائلة المقدسة عندما هربوا إلى مصر من بطش الملك هيرودس، إلى جانب ملخص لحياة السيد المسيح، ودخول المسيحية لمصر عن طريق القديس مار مرقس الرسول وتأسيس كنيسة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية.

ويتناول العمل لمحات من تاريخ المسيحية في مصر، وفترة الاضطهاد الروماني خلال فترتي حكم الإمبراطوريين ديكيوس ودقلديانو، والتي شهدت عصر الاستشهاد المسيحي، ثم انطلاق فكرة الرهبنة المسيحية التي بدأت من أرض مصر وانطلقت إلى العالم، وآبائها الكبار القديسين أنطونيوس وباخوميوس ومقاريوس، والمسلسل بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، ومن تأليف وإخراج محمود رشاد.

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العمل الوثائقي أم الدنيا الجزء الثاني من العمل الوثائقي أم الدنيا قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT جمال مصر في تاريخها المحفور watch it كواليس تصوير أم الدنيا 2

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