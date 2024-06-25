الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ جنوب سيناء يفتتح مبنى تمكين المرأة بمدينة دهب

المحافظ يتابع تدريب
المحافظ يتابع تدريب السيدات

تفقد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير مبنى تمكين المرأة بمدينة دهب، والدورات التدريبية الجاري تنفيذها بالمبنى، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، ووفاء نجاح، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.


وأشاد المحافظ، بالدورات التدريبية التي يجرى تنظيمها للسيدات السيناوية، والشباب لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدًا حرصه الدائم على دعم المرأة على أرض المحافظة، وتيسير كافة الإجراءات التسويقية الخاصة بالمشغولات اليدوية، والحرف المختلفة.

دورات تدريبية مجانية 


وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هذه التدريبات يجرى تنظيمها بالمجان، للشباب والسيدات كلًا فيما يتفق مع ميوله ورغباته المستقبلية في المهنة التي يريد العمل بها، لافتًا إلى أنه يجري توفير متدربين ومدربات على أعلى مستوى بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة.


وقال اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إنه جرى تطوير ورفع كفاءة المبني، وتأهيله لتنظيم الدورات التدريبية به، ويتضمن غرفة لتعليم رسم الباترون للتدريب على الخياطة، وغرفة للقص، وغرفة لمكينات الخياطة والتطريز، إضافة إلى قاعة اجتماعات، وقاعة للندريب على الكمبيوتر، وجرى تجهيز هذه الغرف على أعلى مستوى.


وأوضح أنه جاري تنفيذ دورتين تدريبية بالتنسيق مع مديرية العمل، ومديرية التربية والتعليم، إحداهما للتدريب على الخياطة، وتستهدف المرأة المعيلة والسيدات البدوية، وتقوم مديرية العمل بتوفير الخامات، والدورة الثانية تستهدف الشباب من الجنسين لتدريبهم على برامج الكمبيوتر  المختلفة على مدار شهر كامل.


كما عقد المحافظ  لقاءً مع المدربين والمتدربين بقاعة المؤتمرات بالمبنى واستمع الى آرائهم ومطالبهم ووجه بتوفير كافة المواد الخام التي تحتاجها برامج التدريب وامر بصرف مكافئات مجزية للمتدربين، وفى اخر اللقاء تم اهداء المحافظ العباية البدوية تقديرًا وعرفانًا من الأهالي للمحافظ، وأبدى المحافظ عن سعادته بالهدية.

سيناء جنوب سيناء تطوير تمكين المرأة دهب

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