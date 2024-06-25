محافظ أسيوط: تطوير مستشفى المبرة والمبنى الملحق بها بتكلفة 92.7 مليون جنيه

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالديوان العام، الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، لمتابعة أعمال تطوير مستشفى المبرة للتأمين الصحي والمبنى الملحق بها والجاري تنفيذه بتكلفة إجمالية 92.7 مليون جنيه، ومتابعة نسب التنفيذ والأعمال الجارية في مشروعات التطوير.



وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالمتابعة والتفتيش والمرور على المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.



تطوير المبنى الملحق بمستشفى المبرة



استعرض المحافظ أعمال تطوير المبنى الملحق بمستشفى المبرة والجاري تنفيذها للاطمئنان على مراحل وسير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ في المشروع في إطار متابعته الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها وخاصة في القطاع الصحي.



وشدد على الإسراع في وتيرة العمل وتكثيف الجهود لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن ووفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مع مراعاة معايير الجودة والمعايير الفنية والمواصفات المحددة.



وأشاد بالجهود المبذولة من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين بكافة ربوع مصر وخاصة محافظات الصعيد والعمل على النهوض بالمنظومة الصحية إلى مستويات أعلى في الكشف والفحص وصرف العلاج وغيرها بكافة الطرق الممكنة وهو ما يظهر جليًا في الأجهزة الطبية التي يتم توريدها بأعلى المعايير والمواصفات وتشغيلها بالمستشفيات العامة والمركزية الجاري تطويرها خلال الأونة الأخيرة وخاصة في المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي استعدادًا لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات وتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية.



وأشار الدكتور أيمن منصور إلى أن مشروع تطوير المينى الملحق بالمستشفى يشمل المبنى (د) والذي يضيف عدد 80 سرير للمستشفى ليصبح إجمالي عدد الأسرة 155 سرير حيث أن المستشفى مقامة منذ عام 1948 على مساحة 2842 متر مربع وتتكون من بدروم وأرضي و3 طوابق ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بعد الإضافة الجديدة 155 سرير موزعة كالتالي (عدد 17 سرير استقبال و120 سرير للأقسام الداخلية و18 سرير عناية مركزة و14 سرير للحضانات و10 أسرة لغرف العمليات و17 سرير للغسيل الكلوي و27 سرير للعلاج الكيماوي.