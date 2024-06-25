الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: نهدف بكل جدية كيفية الخروج من أزمة تخفيف الأحمال بشكل نهائى وجذرى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى  مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تبحث بكل جدية كيفية الخروج من أزمة تخفيف الأحمال بشكل نهائي وجذري.

خطط الحكومة 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه بالمؤتمر الأسبوعي للحكومة، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،:" أعلنا سابقًا أننا وضعنا خطة لإنهاء فكرة تخفيف الأحمال مع نهاية عام ٢٠٢٤، وبالفعل نعمل على هذه الخطة بكل قوة".

وأضاف:" هناك زيادة في الاستهلاك الشديد للكهرباء نتيجة عوامل التنمية الكبيرة التي حدثت في مصر، إضافة إلى الزيادة السكانية، وبالتالي هذه العوامل حتمًا تؤدي إلى الضغط على الموارد الدولارية لضمان تشغيل الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة".

تخفيف الأحمال 

وذكر:" ليست لدينا أزمة في توليد أو نقل أو توزيع الطاقة، ومحطات الكهرباء تعمل على المازوت والغاز الطبيعي، وبالتالي نحرص على الاستمرار في قطع الكهرباء لساعتين يوميًا لنستطيع في نهاية العام التخلص من فكرة تخفيف الأحمال بشكل نهائي".

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