الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة: قرار زيادة فترة انقطاع الكهرباء أمس كان ضروريًا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار زيادة فترة انقطاع الكهرباء أمس كان ضروريًا لتفادي وقوع المحطات الكهربائية الأخرى.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "لذلك كان القرار المهم زيادة فترة انقطاع الكهرباء حتى نتعافى ويعود مرة أخرى ضخ الغاز من الحقول في الدول المجاورة وتعود الأمور إلى طبيعتها".

وتابع: "كان غصب عننا كدولة اضطرينا نزيد من فترة انقطاع الكهرباء التي حدثت بالأمس".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء أمس كان خروج أحد الحقول بدول الجوار الذي يضخ الغاز بصورة كبيرة جدًا داخل الشبكة الإقليمية وتستفيد منه مصر خرج من الخدمة.

رئيس الوزراء الكهرباء انقطاع الكهرباء اكسترا نيوز مصطفى مدبولى

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