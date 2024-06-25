الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على بعثة الكاراتيه فى بطولة دورى الشباب العالمى بكرواتيا

الدهراوي
الدهراوي

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، عن بعثة المنتخب المصري المشاركة في منافسات بطولة دوري الشباب العالمي للكاراتيه.

وتستضيف مدينة بوريتش الكرواتية منافسات دوري الشباب العالمي خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 1 يوليو المقبل.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه سيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للكاراتيه.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “رغيد صالح مدربًا، حسام محمد صقر مدربًا، محمد حمدي عبد الفتاح مدربًا، مصطفى السيد السنباوي مدربًا، أحمد الصاوي طبيبًا، عصام علي ومحمد سمير وأحمد صابر حكام دوليين“.

فيما يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “عمار ياسر، الحسن محمد، أحمد إيهاب، أشرف عبد الله، آدم أحمد، محمد أشرف، عمر محمد، محمود محمد، يوسف صلاح الدين، يوسف هاني، عمر أشرف، معاذ أحمد، علي أحمد ضاحي، إسلام ياسر، ياسين فرحات، عادل محمد، حسين حسن، علي علاء الدين، وكريم محمد“.

وتضم قائمة اللاعبات كلًا من: “جنى خميس، هاجر فتحي، نور ياسر، ملك أشرف، ملك ناجي، حبيبة حلمي، جنة محمود، مريم وائل، ريماس أحمد، حبيبة أحمد، جنى حازم، نغم ياسر، رحمة محمد، فرح أحمد، أمنية السيد، مريم عبد الرحمن، وملك محمد نمر“.

الدهراوي برئاسة محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدي كاراتيه دورة الألعاب الأولمبية

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