بمناسبة امتحانات الثانوية العامة.. 9 نصائح للتعامل مع الأجواء الحارة أثناء المذاكرة
يمر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية بحالة من التوتر بسبب امتحانات الثانوية العامة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق وهو ما يفقد الطلاب تركيزهم وقدرتهم على التحصيل الدراسي المطلوب في مثل هذا الوقت الحاسم.
لكن الأجدر على التميز دائمًا يكون الأفضل في تحدي الصعاب ومحو العقبات التي تظهر أمامه مهما كانت صعوبتها. لذلك، فيجب على جميع الطلاب التعامل مع ما يشعرون به من طقس حار بذكاء وعدم السماح لمثل هذه الظروف أن تؤثر على قدراتهم على تحقيق أعلى الدرجات في امتحانات الثانوية العامة.
9 نصائح للتعامل مع الأجواء الحارة أثناء المذاكرة
وفي السياق، إليكم أهم 9 نصائح تساعدكم على التعامل الأمثل مع الأجواء الحارة أثناء المذاكرة لزيادة النشاط والقدرة على التركيز.
- استبدل أوقات المذاكرة من النهار إلى الليل أو في ساعات الصباح المبكرة حيث تكون درجات الحرارة أقل شدة.
- ابتعد عن تناول الكافيين لأنه مدر للبول ويسهل من خروج الماء من الجسم مما يسبب الجفاف أثناء موجات الحر الشديدة. كما أنه يزيد من الإجهاد العصبي مما يقلل من التركيز وإذا اضطررت لتناوله فلا تكثر عن 300 مللي جرام يوميًا.
- اكثر من تناول شرب الماء والسوائل الباردة بشكل أكبر من المعتاد حيث لا يقل شرب الماء عن 4 لتر يوميًا في مثل هذه الأجواء شديدة الحرارة.
- تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على السوائل بكميات مناسبة لإمداد الجسم بالترطيب اللازم.
- وضع زجاجة مياه ومشروب بارد على مكتبك أثناء المذاكرة مع الحرص على تناولهم خلال مدة المذاكرة.
- المذاكرة في مكان باردًا قدر الإمكان حتى يساعدك على الشعور بالهدوء وعدم الضجر وبالتالي يسهل من تركيز في المذاكرة. وإذا لم يكن لديك تكييفًا في منزلك فبإمكانك صنع تكييفك الخاص من خلال إما وضع صندوق به ثلج بالقرب من المروحة لإمدادك بهواء رطب أو وضع ماء فاتر في زجاجة بخاخ ورش الوجه والجسم بها من حين لآخر للشعور بالرطوبة المناسبة لجعلك أكثر هدوءً وتركيزًا.
- قلل من قطع الملابس التي ترتديها مع الحرص على أن تكون قطنية بنسبة 100% لتساعدك على تحمل الأجواء الحارة.
- لا تغفل الاستحمام بماء بارد قبل بدء المذاكرة لكي تشعر بالانتعاش والراحة المطلوبة لتعزيز تركيزك في المذاكرة.
- حاول التقليل من استخدام الإضاءة في غرفة المذاكرة لأن المصابيح عادة ما تبعث الحرارة وتجعلك تشعر أكثر بالحر، ويمكنك فعل ذلك من خلال استخدام مصباح صغير على مكتبك أو المذاكرة في ضوء النهار في الصباح الباكر.