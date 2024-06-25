الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد افتتاح مصنع "سرايا" الياباني بالسخنة

جريدة الدستور

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الافتتاح الرسمي لمصنع "سرايا اليابانية الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي" بالمطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية داخل منطقة السخنة المتكاملة، بحضور أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، ويوسوكي سارايا، رئيس مجلس إدارة شركة سرايا، وعدد من قيادات الهيئة والمطور الصناعي. 

ويعد مصنع "سرايا الشرق الأوسط" أحد أهم الاستثمارات اليابانية بمصر، ويمتلك 4 خطوط إنتاج لتصنيع منتجات ومستلزمات التعقيم، ومستحضرات التجميل الطبيعية، وتعبئة السكر الطبيعي خالي السعرات الحرارية "لاكانتو"، واستخلاص زيت الجوجوبا الذى يتم تصديره لشركات التجميل العاملة بالقارتين الأوروبية والآسيوية، ويقع المصنع بمرحلتيه على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تقارب الـ 12 مليون دولار.

وعلى هامش مراسم الافتتاح صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لديها العديد من أوجه التعاون المشترك مع الجانب الياباني التي تتضمن رصيف دحرجة السيارات بشرق بورسعيد مع التحالف الياباني الفرنسي "تويوتا تسوشو بولوريه إن واي كيه"، معربًا عن سعادته بافتتاح خطوط الإنتاج الأربعة لمصنع سرايا بمنطقة السخنة المتكاملة التي تشهد تواجد عددًا كبيرًا من الاستثمارات في القطاعات المستهدف توطينها والتي تشمل العديد من دول العالم من بينها اليابان، مشيرًا إلى الجولة الترويجية الناجحة التي قام بها وفد الهيئة للعاصمة اليابانية طوكيو العام الماضى لجذب الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية، والتي التقى خلالها أكثر من 100 شركة يابانية في قطاعات متنوعة أبدت رغبتها في ضخ استثمارات لها بالمنطقة الاقتصادية الفترة المقبلة، مؤكدًا حرص المنطقة بدورها على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية في القطاعات المستهدفة.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته بحضور افتتاح أحد المصانع اليابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا ما تمثله من إحدى صور الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، لافتًا إلى حرص بلاده على دعم وتطوير هذه الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، مشددًا على التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال منظمة الجايكا اليابانية لتعزيز تواجد الاستثمارات اليابانية داخل المنطقة الاقتصادية لما تمثله من مركز استراتيجي هام ووجهة عالمية للاستثمار، وبوابة لقارة إفريقيا.

وبدوره أوضح يوسوكي سارايا، أن شركة سرايا اليابانية قد بدأت في ضخ استثماراتها في مصر منذ عام 2018 من خلال تقديم الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا اليابانية في مجالات التعقيم والصحة العامة والتجميل، مؤكدًا أن إنشاء مجمع المصانع الأول للشركة في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيكون بمثابة قاعدة تصديرية لمنتجات الشركة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا بأربعة خطوط إنتاج على مساحة 8 آلاف متر مربع كمرحلة أولى، لافتًا إلى أن الشركة بالتنسيق مع المطور الصناعي والمنطقة الاقتصادية تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية بخطي إنتاج إضافيين لقفازات اللاتكس المعقمة، ومنتجات الشيكولاتة السائلة والشيكولاتة المخصصة للحميات الغذائية على مساحة 12 ألف متر مربع، مشيرًا أن شركة سرايا تتواجد فيما يقرب من 50 دولة حول العالم، وتسعى للتوسع في مصر.

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