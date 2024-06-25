الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة طب الحالات الحرجة بالمستشفى الجامعي الرئيسي

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، وحدة طب الحالات الحرجة بقسم الأمراض الباطنة بالمستشفى الجامعي الرئيسي، بعد عملية الإحلال، والتجديد بها؛ وذلك لتقديم خدمات طبية فائقة الجودة لمرضى الحالات الحرجة.


شهد الافتتاح حضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور محمد اليمني رئيس قسم الأمراض الباطنة، والدكتور محمود عشري رئيس وحدة الحالات الحرجة السابق، والدكتور أحمد عبيدالله رئيس الوحدة، والدكتور محمد الحفناوي المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالقسم.


الافتتاح ضمن التحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة أسيوط


وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى، أن وحدة طب الحالات الحرجة؛ تهدف إلى  خدمة المرضى المترددين على مستشفيات جامعة أسيوط، وتقدم الكثير من الخدمات منها: علاج مرض الفشل في عضلة القلب، ومرض الفشل التنفسي، والهبوط الحاد بالدورة الدموية، والاضطرابات بضربات القلب، ومرض الفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والجهاز الهضمي، إلى جانب تزويدها بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وتقديم خدمات الأشعة التليفزيونية، والعادية المتنقلة، وأشعة إيكو على القلب والصدر.


وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن هذا الافتتاح يأتي ضمن عمليات التطوير، والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة أسيوط ؛ للنهوض بالمنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لملايين المرضى من شتى محافظات صعيد مصر.


وأشار الدكتور أحمد عبيدالله، إلى أن عملية الإحلال، والتجديد بالوحدة شملت؛ الأرضيات، والدهانات لأسقف الحوائط الداخلية، والخارجية، إلى جانب رفع سعة الوحدة من 16 سريرًا إلى 24 سريرًا؛ وذلك لتقديم خدمات طبية فائقة الجودة لمرضى الحالات الحرجة.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وحدة طب الحالات الحرجة بقسم الأمراض الباطنة بالمستشفى الجامعي الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب مرض الفشل في عضلة القلب

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