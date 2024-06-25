الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: شهر يونيو الجارى مر بثلاث موجات حارة غير مسبوقة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شهر يونيو الجاري، مر بثلاث موجات حارة غير مسبوقة، بالمقارنة بنفس الشهر من السنوات الماضية.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حول خطة الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، اليوم الثلاثاء: "كان منها موجة الحر التي شعرنا بها جميعًا خلال عيد الأضحى، وكانت شديدة الصعوبة ودرجات الحرارة ما فوق الأربعين وسجل في أسوان رقمًا قياسيًا تجاوز الـ50 درجة مئوية، ومع ذلك كنا حريصين على متابعة الوزارات وعدم زيادة في تخفيف الأحمال أي "نفضل مستمرين على ساعتين فقط". 

وواصل: "بعد إجازة العيد حصلت موجة أخرى من الحرارة وما زالت موجودة حتى الآن، وبالتالي تسبب خلال اليومين الماضيين مع عودة تواكب طاقة العمل مع بعد الإجازة في كل أنحاء الدولة، سواء الخاص أو الحكومي فبدأنا نسجل حجم سحب أو استهلاك الطاقة الكهربائية غير مسبوق".

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