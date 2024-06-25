الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مدبولى" يكشف سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء أمس

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما حدث أمس بخصوص زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي؛ بسبب أن أحد الحقول بدول الجوار الذي يضخ بصورة كبيرة جدًا داخل الشبكة الإقليمية وتستفيد منه مصر خرج من الخدمة.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "حدث عطل فني وتوقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي حجم الغاز الذي كان يُضخ في الشبكة ويصل إلينا ونستخدمه في احتياجاتنا اليومية توقف لمدة 12 ساعة".

وتابع: "بمجرد حدوث هذا الأمر تمت متابعة الأمر من خلال خلية الأزمة وتابعنا طوال الليل حتى عودة الحقل صباح اليوم بكامل الإنتاج، وبالتالي تأثير هذا التوقف استمر 24 ساعة كاملة، وهذا سبب التأثير السلبي أمس".

مدبولي مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء انقطاع التيار الكهربائي اكسترا نيوز

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