قطعوا كفيه وذبحوه.. تفاصيل سقوط قاتلي "طفل أسيوط"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط، الأسبوع الماضي، من سائق، مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله، 8 سنوات، عن منزله عقب خروجه للهو مع الأطفال خارج المنزل وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بوالدته، وبعد ثلاثة أيام عُثر على جثمان المتغيب بقطعة أرض زراعية كائنة بذات الناحية وبها جرح ذبحي بالرقبة وبتر بكفي اليدين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 3 عاطلين "أشقاء" مقيمين بدائرة المركز.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة واستدراجهم للمجني عليه بقصد الاستيلاء على الهاتف المحمول وأنهم تعدوا عليه بسلاح أبيض وأخفوا الجثمان بقطعة أرض زراعية بذات المنطقة بعد بترهم كفيه لمحاولة إخفاء البصمات.

وأضافوا أنه حال استشعارهم بافتضاح أمرهم تخلصوا من الهاتف المحمول بحرقه، وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة "سكين" وبقايا الهاتف المحمول المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.