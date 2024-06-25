الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نقدر شكاوى المواطنين".. مدبولى: نعتذر للشعب المصرى عن الانقطاع المتكرر فى الكهرباء

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص الاعتذار، نيابة عن الحكومة، للشعب المصري بسبب انقطاع الكهرباء بشكل متكرر أمس.

انقطاع التيار الكهربي 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه في المؤتمر الأسبوعي للحكومة المصرية، المذاع عبر فضائية “ إكسترا نيوز”، أن الحكومة تعلم وتدرك جيدًا أن مسألة انقطاع الكهرباء تشكل أزمة كبيرة عند الكثيرين مثل كبار السن وطلاب الثانوية العامة، لذا انقطاع التيار الكهربي عن المواطنين يجعل المسئولين تحت ضغط كبير.

تخفيف الأحمال 

وأضاف:" الكهرباء شيء أساسي في حياة المواطنين ونقدر شكاوي الشعب المصري ونحترمها، ولكن الحكومة تسير على قدم وساق للتخلص من فكرة تخفيف الأحمال مع نهاية عام 2024".

مدبولي اكسترا نيوز عاجل انقطاع الكهرباء مصطفى مدبولى

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