الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: لا توجد لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، أنه لا توجد لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق أو نقل أو توزيع في الشبكات، ولكنها مشكلة تدبير الوقود.

وأضاف مدبولي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن محطات الكهرباء تعمل على مكونين أساسيين هما المازوت والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أننا "وضعنا خطتنا على أساس أن نكون ملتزمين بانقطاع الكهرباء لمدة ساعتين فقط، وبحلول نهاية العام الجاري سنتوقف عن موضوع تخفيف الأحمال".

وأشار إلى أن: تخفيف الأحمال لا يمس المواطن فقط، بل يمس القطاعات الأخرى كالصناعة والاستثمار، ولا نريد أن يتضرر أي مصنع أو يتأثر من موضوع إيقاف الغاز بسبب هذه الأزمة.

مصطفى مدبولى مجلس الوزارء أزمة توليد طاقة توزيع في الشبكات تدبير الوقود اكسترا نيوز

مواد متعلقة

خبير يعلق على حكم المحكمة العليا في إسرائيل بوجوب تجنيد طلاب المدارس الدينية

دعوة من أمريكا وألمانيا إلى إسرائيل لوضع خطة للحياة فى غزة بعد الحرب

الخلافات بين بايدن ونتنياهو تتزايد بسبب الحرب على غزة

غزة تخترق برامج المرشحين الفرنسيين فى الانتخابات البرلمانية

"القاهرة الإخبارية": 2272 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة خلال 3 أسابيع

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع فى قطاع غزة يزداد مأساوية ولا حلول حتى الآن

أستاذ علوم سياسية: عائلات الأسرى في إسرائيل يشعرون بالضياع

القاهرة الإخبارية: شهيدان جراء قصف الاحتلال لسيارة مدنية وسط مدينة غزة

الأكثر قراءة

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فتح باب القيد بنقابة المحامين بضوابط ورسوم  جديدة

“الدستور” تُفسِّر.. ما الفارق بين اعتذار أو انسحاب الزمالك؟

بلطجة وتجمهر.. طلب جديد من دفاع ضحية إمام عاشور للنيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا

جنود الاحتلال الاحتياط: لن نعود للخدمة العسكرية فى غزة حتى لو تعرضنا للعقاب