مدبولى: لا توجد لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، أنه لا توجد لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق أو نقل أو توزيع في الشبكات، ولكنها مشكلة تدبير الوقود.

وأضاف مدبولي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن محطات الكهرباء تعمل على مكونين أساسيين هما المازوت والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أننا "وضعنا خطتنا على أساس أن نكون ملتزمين بانقطاع الكهرباء لمدة ساعتين فقط، وبحلول نهاية العام الجاري سنتوقف عن موضوع تخفيف الأحمال".

وأشار إلى أن: تخفيف الأحمال لا يمس المواطن فقط، بل يمس القطاعات الأخرى كالصناعة والاستثمار، ولا نريد أن يتضرر أي مصنع أو يتأثر من موضوع إيقاف الغاز بسبب هذه الأزمة.