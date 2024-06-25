الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

بلطجة وتجمهر.. طلب جديد من دفاع ضحية إمام عاشور للنيابة

علي فايز محامي دفاع
علي فايز محامي دفاع ضحية امام عاشور

تقدم علي فايز، المحامي عن عبدالله مصطفى، فرد الأمن ضحية إمام عاشور لاعب الأهلي، بطلب إلى رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد لتعديل القيد والوصف في قضية اللاعب إمام عاشور. 

وطلب فايز معاقبة اللاعب إمام عاشور بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، وذكر في الطلب أن إمام عاشور وآخرين قاموا بالتجمهر وفرض السيطرة واستخدام العنف والتلويح به والتجمهر والبلطجة ضد عبدالله مصطفى فرد الأمن دون وجه حق بناءً على طلب موكله. 

وأكد دفاع ضحية إمام عاشور أن صحة هذا الإدعاء ظهرت في مقاطع الڤيديو المتداولة، بالإضافة إلى فلاشة سيقدمها للمحكمة، مطالبًا النيابة العامة الحريصة على حماية المجتمع بسرعة القبض على الأشخاص الذين كانوا بصحبة إمام عاشور داخل المول. 

علي فايز المحامي دفاع ضحية امام عاشور 

وأعلن "فايز"، أمس الإثنين، دفاع فرد الأمن ضحية إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عن مفاجأة جديدة في القضية، بطلب تعويض مؤقت مبلغ 5 ملايين جنيه من إمام عاشور عما لحق بموكله من أذى نفسي وبدني.

وتولى "فايز" الدفاع عن ضحية إمام عاشور بموجب توكيل رسمي حرره له المجني عليه بالشهر العقاري حيث قبل الدفاع عن عبدالله مصطفى فرد الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور بعد سماع روايته والتأكد أنه لم يكن متواجدًا أثناء معاكسة زوجة إمام عاشور وأنه لم يتم إبلاغ الأمن بأي واقعة معاكسة، سواء لها أو لأي سيدة أخرى.

وأشار إلى أن رواية موكله تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن له حقًا وأنه سيدافع عنه من أجل الحصول على حقه. 

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تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

وفجرت ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، لاعب نادي الأهلي مفاجأة في أقوالها أمام النيابة العامة بالشيخ زايد في واقعة اتهام زوجها بالتعدي على مشرف أمن بمول في الشيخ زايد. 

وقالت زوجة إمام عاشور في التحقيقات المجراة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، وبإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، إنها كانت متواجدة في السينما داخل المول الشهير برفقة صديقاتها وأقاربها وأثناء ذلك تحرش أحد رواد السينما بها لفظيًا فاستغاثت بأحد أفراد الأمن في المول وأخبرته بما حدث معها، إلا أنه لم يستجب فقامت بالاتصال بزوجها إمام عاشور.

وكشفت التحقيقات أنها عقب خروجها من المول انتظرت قرابة ٣٠ دقيقة في سيارتها حتى حضر إمام عاشور بين الساعة السادسة والسابعة صباحًا وحدثت واقعة تشاجره مع أفراد الأمن الذين لم يستجيبوا لشكوى زوجته لتعرضها للتحرش من بعض الشباب.

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