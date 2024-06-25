تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الالماني اليوم ما بين من قال بأنه مقبول والبعض قال انه جيد والأخرون صرحوا بوجود بعض الصعوبات في المادة ورصدت "الدستور" اراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الالماني اليوم في عدد من اللجان بمناطق مختلفة.

اراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الالماني اليوم بالدقي

أعربت إحدى الطالبات عن سعادتها بمستوى الامتحان، قائلة: "الامتحان كان سهلًا وواضحًا، ولا توجد فيه أسئلة معقدة" وتشاركها الرأي العديد من زملائها الذين أكدوا أن الامتحان جاء في مستوى توقعاتهم وأنهم يأملون في تحقيق نتائج جيدة.

على الرغم من رضا الطلاب عن مستوى الامتحان، إلا أن هناك شكاوى مشتركة بين جميع الطلاب تتعلق بالإجراءات التي يقوم بها مشرفو اللجان قبل بدء الامتحان أشار الطلاب إلى أن هذه الإجراءات تستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤدي إلى استقطاع بعضا من وقت الامتحان المخصص لهم.

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لم تقتصر الآراء المتباينة على الطلاب فقط، بل عبر بعض أولياء الأمور أيضًا ومن بينهم السيدة منى حسن، والدة إحدى الطالبات التي قالت: "كانت ابنتي متوترة قبل الامتحان، لكن بعد خروجه شعرت بالاطمئنان بعدما أخبرتني أنه كان جيدًا هذا يعطينا بعض الراحة وسط الضغط الكبير في هذه الفترة."

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

السبت 29 يونيو 2024

التاريخ والفيزياء

الوقت: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا

السبت 6 يوليو 2024

الجغرافيا والكيمياء

الوقت: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا

الأربعاء 10 يوليو 2024

الجبر والهندسة الفراغية

الوقت: من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا

علم النفس والاجتماع والجيولوجيا والعلوم البيئية

الوقت: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا

السبت 13 يوليو 2024

التفاضل والتكامل

الوقت: من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا

الأربعاء 17 يوليو 2024

الاستاتيكا

الوقت: من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا

الفلسفة والمنطق والأحياء

الوقت: من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا

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