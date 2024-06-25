منها جوازة توكسيك والهوى سلطان.. قائمة أفلام موسم صيف 2024

تستقبل دور العرض السينمائي في مصر عدد من الأفلام الجديدة التي تتنافس على حصد إيرادات شباك التذاكر المصري خلال موسم صيف 2024، ويشهد موسم صيف 2024 عرض أكثر من فيلم سينمائي جديد تتنوع بين الكوميدي والأكشن والرومانسي، وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز افلام موسم صيف 2024.

جوازة توكسيك

تطرح الشركة المنتجة لفيلم “جوازة توكسيك ” يوم الخميس 3 يوليو، ومن المقرر ان تقيم الشركة المنتجة للعمل عرض خاص للفيلم بحضور أبطاله يوم الأربعاء 2 يوليو.

والعمل يتناول قصة كوميدية حول علاقة حب بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، ليقررا الزواج لكنهما يجدان الكثير من العواقب التي تأتي بسبب افكارهما المختلفة والتي ترصدها اسرتهما في إطار كوميدي، ويأتي تعاون الثنائي بعدما لاقوا نجاح كبير في تجاربهما السينمائية السابقة "شوجر دادي" وقبلها "ماما حامل"، ليقدموا مرة جديدة شكلا فنيًا مميزًا يقابلا من خلالها جمهورهما في موسم الأعياد.

فيلم "جوازة توكسيك" من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. يجمع الفيلم بين ليلى علوي وبيومى فؤاد، ويعتبر هذا التعاون هو الثالث بين الكاتب والمخرج بعد أفلامهما "ماما حامل" في عام 2021 و"شوجر دادى" في عام 2023.

الهوى سلطان

كما قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد" الهوى سلطان" طرح الفيلم خلال شهر يوليو المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت حول علاقات الحب بين الأصدقاء بشكل كوميدي رومانسي.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة عرض البرومو الدعائي للفيلم خلال الفترة المقبلة في إطار الحملة الدعائية للعمل استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر.

وتجسد منه شلبي شخصية «سارة» التي تعمل في مصلحة حكومية ولديها عقدة من الارتباط بسبب زواج والدها من امرأة أخرى ويجسد الفنان عماد رشاد شخصية والدها خلال الأحداث.

ويلعب أحمد داود دور مهندس يقع في حب منة شلبي ويحاول تغيير فكرتها عن الزواج والارتباط فيما تجسد الفنانة سوسن بدر دور والدته التي تقف ضد هذا الحب وتدور بينهما العديد من المشاكل في إطار كوميدي.

ويعتبر فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داود ومنه شلبي بعد تعاونهما في فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”.

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي.

يذكر أن فيلم "الهوى سلطان" تم تغيير اسمه للمرة الثالثة، حيث كان اسمه المبدئي "قاعة الأوركيد"، ثم صار "سارة وعلي" إلى أن اختارت الشركة المنتجة "الهوى سلطان" ليكون عنوانًا نهائيًا للفيلم.

ري ستارت

ويشارك تامر حسني خلال موسم صيف 2024 فيلمه السينمائي الجديد الذي أوشك على الانتهاء من تصويره ليدخل مرحلة المونتاج المكساج استعدادا لعرضه في شهر أغسطس المقبل.

ومن المفترض أن تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي ليناسب جميع أفراد الأسر المصرية والعربية، مثلما اعتاد جمهور تامر منه، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأغاني الجديدة خلاله.

وفيلم "ري ستارت" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق وبطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا وميكا، وعدد من النجوم.