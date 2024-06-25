بث مباشر.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء حول خطة الحكومة لمواجهة أزمة الكهرباء

يُقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لمؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، حول خطة الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.

وفي وقت سابق، قال مصدر رفيع المستوى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال.

وأشار المصدر، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الرئيس السيسي وجّه الحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تمامًا في أقرب وقت ممكن.