وزير التعليم العالى: مصر الأولى إفريقيا فى النشر الدولى بالبحث العلمى

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العمل على المدينة الطبية في عين شمس بدأ منذ 2014، بالتعاون والتنسيق بين هندسة عين شمس وطب عين شمس، حيث بدأت الكليات وقتها على وضع خطط العمل علي علاج جميع المشاكل التي تواجه المستشفيات الجامعية من مبان قديمة وقاعات أفراح كانت تتواجد بجانب المستشفيات، وأيضًا تطوير وضم الحدائق الصغيرة المجاورة لتكون داخل أسوار المدينة الطبية.

النشر الدولي في البحث العلمي

وأشار وزير التعليم العالي، خلال افتتاح وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس، إلى أن هناك 4 أدوار في المستشفيات الجامعية، وهي التعليم والتدريب والبحث العلمي والعلاج، لافتًا إلى التطوير الكبير الذي حدث في البحث العلمي في مصر، حيث تم هناك تطوير في البحث العلمي الكبير، لافتًا إلى أن مصر أصبحت رقم واحد إفريقيًا في النشر الدولي في البحث العلمي.

ولفت إلى أن النشر الدولي المصري يجب أن ينظر الي الاقتصاد المصري بشكل كبير، وهذا ما تسعي عليه الوزارة حاليًا، مؤكدًا أهمية تضافر جهود الجامعات في ذلك.



وكان قد التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء مراكز التميز بجامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية)؛ لمناقشة آخر التطورات في الموقف التنفيذي لهذه المراكز، وبحث سُبل التعاون المُشترك بينها في إطار تحقيق مبدأ التكامل الذي تنص عليه الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورؤساء مراكز التميز، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.