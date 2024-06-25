الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر للطيران تُسيّر غدًا 22 رحلة جوية من الأراضى المقدسة

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران، غدًا الأربعاء، الموافق 26 يونيو،
22 رحلة جوية، بواقع 8 رحلات بخط سير جدة- القاهرة، 2 رحلة بخط سير جدة- كوناكري، 1 رحلة بخط سير جدة- باماكو، 1 رحلة بخط سير جدة- برج العرب، 1 رحلة بخط سير الطائف- القاهرة، 
9 رحلات بخط سير المدينة- القاهرة.
 

"مصر للطيران" ضمن أفضل 100 شركة طيران عالميًا.. عليان يوضح

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مصر للطيران تسير غدًا 26 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة والصحة والتضامن وتضامن البحيرة وقرعة القاهرة والجيزة والشرقية وكفرالشيخ والمنوفية والدقهلية والغربية وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

فيما تسيّر مصر للطيران، اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو، 26 رحلة جوية بواقع 8 رحلات بخط سير جدة- القاهرة، 1 رحلة بخط سير جدة- كوناكري،
2 رحلة بخط سير جدة- باماكو، 1 رحلة بخط سير جدة- برج العرب، 1 رحلة بخط سير الطائف- القاهرة، 13 رحلة بخط سير المدينة- القاهرة.
 

مصر للطيران ضمن أفضل قائمة الـ100 شركة طيران على مستوى العالم

يشار إلى أنه وفقًا لتصنيف سكاى تراكس العالمى، احتلت مصر للطيران المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، كما حصلت الشركة على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، فضلًا عن حصولها على المركز الأول إفريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.

ويعكس هذا التقييم مدى التطور الكبير الذى شهدته الشركة فى مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفى المطارات، ويأتى ذلك نتيجة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة الوطنية وفقًا لخطة طويلة المدى، والخاصة بتحديث الأسطول الجوى، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات، وعلى متن الطائرات، فضلًا عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الإلكترونية.

هذا وتستمر مصر للطيران فى تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية لتقديم تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية، ما يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي.

مصر للطيران رحلة جوية الأراضي المقدسة حجاج حج أفراد حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة

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