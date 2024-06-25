الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحذيرات في الهند من قطع الكهرباء لفترات طويلة بسبب ارتفاع الحرارة

قطع الكهرباء فى الهند
قطع الكهرباء فى الهند

تواصل أزمة الكهرباء استمرارها حول العالم، وفي الهند، حذر مسؤولون من احتمال انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في شمال البلاد.

وأدي الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب تشغيل المراوح ومبردات الهواء ومكيفات الهواء باستمرار.

وشكل هذا الارتفاع الضغط على الشبكة في دلهي وأماكن أخرى في الشمال، إذا مكيفات الهواء ومبردات الهواء بارتفاع مبيعاتهم بنسبة 40-50% مقارنة بالصيف الماضي.

يجدر الإشارة إلى أن استهلاك الطاقة زاد في ولاية البنجاب الشمالية بنسبة 43% حتى الآن هذا الشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، وجه اتحاد مهندسي الطاقة في الهند خطابا إلى حكومة الولاية، قالوا فيه إن الوضع أصبح أكثر خطورة يوما بعد يوم، وأن انقطاع التيار الكهربائي في البنجاب قد يكون له تأثير الدومينو على بقية البلاد. 

وقال الاتحاد: "إذا استمر الوضع، فهناك فرص معقولة لحدوث اضطراب في الشبكة".

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الطلب المتزايد على الطاقة أدي لانقطاع التيار الكهربائي

وفي يونيو الجاري، أدى الطلب المتزايد على الطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة في مطار أنديرا غاندي، مما أدى إلى توقف تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة، كما تسببت الأجهزة الكهربائية المحمومة في حدوث ماس كهربائي، مما أدى إلى نشوب حرائق في المتاجر والمنازل.

يذكر أن أجزاء كثيرة من الهند تتعرض لموجة حارة منذ مايو الماضي، إذ وصلت درجات الحرارة في ساعات الليل لـ 33 درجة مئوية.

وأكدت صحيفة الجارديان أن الوضع في الهند صعب وخاصة للأشخاص الذين يضطرون إلى العمل في الخارج، مثل الباعة الجائلين، وشرطة المرور، وحراس الأمن، وموظفي التوصيل، وعمال البناء. 

كما تعاني الأحياء الفقيرة في الهند من نقص الخدمات الأساسية ومياه الشرب بجانب الكهرباء مما أدي إلي تفاقم الأوضاع في تلك المناطق.

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