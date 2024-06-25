الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أونروا": أكثر من 200 شخص من العاملين فى المجال الإنسانى قتلوا بقطاع غزة

غزة
غزة

أعلن المفوض العام لأونروا، عن أن السكان في غزة يواجهون أزمة كبيرة جراء قصف البنية التحتية بالقطاع، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

 

جرائم الاحتلال

وأكد المفوض العام لأونروا، أن مدارس الوكالة تعرضت للاستهداف من جانب الاحتلال الإسرائيلي وسقط 12 قتيلًا.

وأضاف المفوض العام لأونروا، أن 290 مؤسسة تابعة للوكالة تعرضت للقصف من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى، أن أكثر من 200 شخص من العاملين في المجال الإنساني قتلوا بقطاع غزة.

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