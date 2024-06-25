افتتاح المرحلة الثانية لتطوير الممشى السياحى بمدينة دهب

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من تطوير الممشى السياحي بمدينة دهب، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، اللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة، اللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الدولية، اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، ولفيف من القيادات التنفيذية.



وقال المحافظ إن مدينة دهب تعد إحدى الوجهات السياحية بجنوب سيناء، وتحظى بإقبال كبير على مدار العام نظرًا لطبيعتها الخلابة، وطقسها المعتدل، وتنوع المقومات السياحية بها، خاصة الرياضات المائية التي لها ملايين المعجبين حول العام.

استمرار تطوير الممشى



وأكد فودة أن المحافظة مستمرة في تطوير الممشى على مراحل متعددة، للوصول به على نحو ما يقرب من 7 كيلومترات على البحر والشوارع الجانبية، مما يسهم في استيعاب أكبر عدد من السائحين في المستقبل.



وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المرحلة الثانية لتطوير الممشى بطول 200 متر مربع، تتضمن تركيب رخام في الأرضية، ومقاعد وتندات، وأعمال تجميلية وإنارة بتكلفة تصل إلى نحو 40 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحويل المنطقة الساحلية بالمدينة إلى واجهة سياحية متكاملة، خاصة أن الممشى السياحي يعد ملتقى السائحين المترددين على المدينة من مختلف جنسيات العالم.



من جانبه، قال اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، إن الممشى يشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنه جرى وضع مخطط لتنفيذ المرحلة الثالثة ليصل طوله إلى نحو 7 كيلومترات تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.



وأوضح أنه روعي خلال المرحلة الثانية من تطوير الممشى زيادة العرض لاستيعاب أكبر عدد ممكن، والهوية البصرية للمدينة، والمعايير التي تحقق إضافة ولمسة جمالية جديدة للمنطقة حتى تكون عامل جذب للسائحين، لافتًا إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الأولى كانت بطول 2 كيلومتر، ونالت إعجاب جميع زائري المدينة من كل الجنسيات.