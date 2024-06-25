مستشار كفاءة الطاقة: انقطاع الكهرباء لا يؤثر على أجهزة المنزل وهذه نصائح للحفاظ عليها

الانقطاع المستمر للكهرباء بصورة يومية، جعل المواطنين يشعرون بالخوف على أجهزتهم الكهربائية معتبرين أن هذا الانقطاع من شأنه أن يؤثر بالسلب عليها، وتلفها بمرور الوقت مع عودة التيار بصورة مفاجئة وشديدة.

هل بالفعل يؤثر الانقطاع في الكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية؟

كاميليا يوسف، مستشار كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قالت إن انقطاع التيار الكهربائي يعد أحد صور ترشيد الاستهلاك، ويمكن اتباع عدد من التعليمات التي يلجأ إليها المواطن عند عودة التيار الكهربائي للحد من الاستهلاك والحفاظ على الأجهزة الكهربائية.

وأضافت مستشار كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، أن انقطاع الطيار الكهربائي في حد ذاته لا يشكل أي خطر على الأجهزة الكهربائية تماما كما في الحالات التي تقوم فيها بفصل جهاز بعينه كالغسالة مثلا، وحين تقوم بإعادتها للعمل تعود مرة أخرى دون أن يحدث ذلك أي مشكلة.

وأكدت يوسف، أن هناك عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند عودة التيار الكهربي للمحافظة على الأجهزة الكهربائية، ففي حالة عادت الكهرباء وكانت جميع الأجهزة تعمل داخل المنازل، فإن الطاقة الموزعة تكون مرتفعة للغاية، وقتها يمكن الخوف على الشبكة وأجهزة المشتركين، ورغم ذلك لا يستطيع أحد أن يجزم بما يدور داخل المنازل، والتعرف عما إذا كانت هذه الأسرة، أو غيرها أغلقوا مفاتيح الكهرباء حتى يعود التيار من عدمه وبالتالي المطلوب هو توعية الجمهور للحفاظ على الأجهزة عن طريق غلق جميع المفاتيح الموجودة باللوحة الموجودة داخل جميع المنازل، مع مراعاة الحفاظ على مفتاح وحيد مفتوح حتى نتمكن من معرفة عودة التيارالكهربي.

هذه الأجهزة يجب فصلها عند انقطاع التيار الكهربائي

وأوضحت يوسف، أنه في حالة ما إذا كانت هناك صعوبة في فصل الكهرباء من لوحة المفاتيح فعلى الأقل فصل أهم الأجهزة التي يعرف عنها سحبها للكثير من الكهرباء مثل الثلاجات والديب فريزر والغسالات، مع مراعاة فصلها من المفاتيح العامة أو المشترك، لأن فصلها بشكل مباشر من الفيشة الرئيسية لأنها العنصرالأضعف ونزعها بشكل يومي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الأجهزة، والحد من عمرها الافتراضي.