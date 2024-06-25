الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشار كفاءة الطاقة: انقطاع الكهرباء لا يؤثر على أجهزة المنزل وهذه نصائح للحفاظ عليها

أرشيفية
أرشيفية

الانقطاع المستمر للكهرباء بصورة يومية، جعل المواطنين يشعرون بالخوف على أجهزتهم الكهربائية معتبرين أن هذا الانقطاع من شأنه أن يؤثر بالسلب عليها، وتلفها بمرور الوقت مع عودة التيار بصورة مفاجئة وشديدة. 

هل بالفعل يؤثر الانقطاع في الكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية؟

كاميليا يوسف، مستشار كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قالت إن انقطاع التيار الكهربائي يعد أحد صور ترشيد الاستهلاك، ويمكن اتباع عدد من التعليمات التي يلجأ إليها المواطن عند عودة التيار الكهربائي للحد من الاستهلاك والحفاظ على الأجهزة الكهربائية. 

وأضافت مستشار كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، أن انقطاع الطيار الكهربائي في حد ذاته لا يشكل أي خطر على الأجهزة الكهربائية تماما كما في الحالات التي تقوم فيها بفصل جهاز بعينه كالغسالة مثلا، وحين تقوم بإعادتها للعمل تعود مرة أخرى دون أن يحدث ذلك أي مشكلة.

أحمد الطاهري: أزمة الكهرباء مركبة.. ومختلف عواصم العالم تُعاني

وأكدت يوسف، أن هناك عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند عودة التيار الكهربي للمحافظة على الأجهزة الكهربائية، ففي حالة عادت الكهرباء وكانت جميع الأجهزة تعمل داخل المنازل، فإن الطاقة الموزعة تكون مرتفعة للغاية، وقتها يمكن الخوف على الشبكة وأجهزة المشتركين، ورغم ذلك لا يستطيع أحد أن يجزم بما يدور داخل المنازل، والتعرف عما إذا كانت هذه الأسرة، أو غيرها أغلقوا مفاتيح الكهرباء حتى يعود التيار من عدمه وبالتالي المطلوب هو توعية الجمهور للحفاظ على الأجهزة عن طريق غلق جميع المفاتيح الموجودة باللوحة الموجودة داخل جميع المنازل، مع مراعاة الحفاظ على مفتاح وحيد مفتوح حتى نتمكن من معرفة عودة التيارالكهربي. 

هذه الأجهزة يجب فصلها عند انقطاع التيار الكهربائي

وأوضحت يوسف، أنه في حالة ما إذا كانت هناك صعوبة في فصل الكهرباء من لوحة المفاتيح فعلى الأقل فصل أهم الأجهزة التي يعرف عنها سحبها للكثير من الكهرباء مثل الثلاجات والديب فريزر والغسالات، مع مراعاة فصلها من المفاتيح العامة أو المشترك، لأن فصلها بشكل مباشر من الفيشة الرئيسية لأنها العنصرالأضعف ونزعها بشكل يومي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الأجهزة، والحد من عمرها الافتراضي. 

الترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الكهرباء ١٨ ساعه دون انقطاع أبلغ عن انقطاع الكهرباء و الأعطال 2024 أزمة انقطاع الكهرباء

مواد متعلقة

الحرارة الشديدة وانقطاع الكهرباء يثيران أزمة سياسية فى الولايات المتحدة

الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب بتقليل انقطاع الكهرباء اعتبارًا من أول يوليو

بتوجيهات من الرئيس.. إجراءات حكومية عاجلة لحل أزمة انقطاع الكهرباء

الأكثر قراءة

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

«حرامى فى أوضة نومى».. تفاصيل أقوال مدرب المنتخب فى سرقة فيلته

سهرة حمراء مع فتاتين.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طبيب التجمع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء: متابعة رئاسية.. اجتماعات وزارية.. ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا