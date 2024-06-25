ذبح الأضاحي.. جهود "الزراعة" في أسبوع (انفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٥٠ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، الذي يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري في محافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٤ يونيو.

وخلال هذا الأسبوع، أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة الجيزة، عن استقبال المجازر الحكومية في المحافظة ٣٠٦٧ أضحية للمواطنين والجمعيات خلال أيام عيد الأضحى المببارك للذبح داخل المجازر، كما قامت مديرية الزراعة في محافظة القليوبية بزيارة عدد من الإدارات الزراعية للوقوف على سير العمل وموقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية. كما تمت زيارة زراعات الذرة الشامية في مراكز المحافظة، والصوب الزراعية والمشاتل.

قامت مديرية الزراعة في محافظة المنوفية باستقبال مدير عام حماية الأراضي، حيث تم القيام بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتم إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية. وفي إعلان من مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، تم ذبح 2150 أضحية داخل المجازر الحكومية مجاناً خلال عيد الأضحى.

كما واصلت مديرية الزراعة في محافظة الإسكندرية تفتيش محلات الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، وتم ضبط مبيدات غير مسجلة ومحلات غير مرخصة.

كما تمت جولة على بعض الزراعات في برج العرب وتفقد حالة زراعات الذرة الشامية ودوار الشمس وبعض زراعات الخضروات، وتم استماع إلى شكاوى المزارعين وتوجيه بعض الإرشادات الزراعية لهم بضرورة الرش الوقائي لدودة الحشد باستخدام المبيدات الموصى بها.

من جهة أخرى، واصلت مديرية الزراعة في محافظة بورسعيد متابعة الزراعات الصيفية، وكذلك متابعة أعمال غرفة عمليات المديرية لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، وتم متابعة أعمال الإدارات الزراعية والمراقبات، وتم رصد وإزالة 4 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية في المهد. كما تمت متابعة أعمال المكافحة والتحزيم لمكافحة القوارض. وفي محافظة دمياط، قامت مديرية الزراعة بزيارة الإدارات الزراعية في كفر سعد والزرقاء لمتابعة أعمال حماية الأراضي، وتمت جولة على الزراعات الصيفية وفحصها، بالإضافة إلى زيارة الزراعات التي تعتمد على الري بالتنقيط.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، متابعة مراحل استلام وتوزيع وزراعة اشجار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة ومتابعتها بعد الزراعة، كما تم متابعة الزراعات المختلفة بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية بالطور، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، عن ذبح 420 اضحية في مجازر المحافظة بالمجان، كذلك تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، سير ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، كما اعلنت أيضا مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، عن ذبح 2319 اضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال أيام عيد الأضحى.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على الزراعات الصيفية وأعمال حماية الأراضي، كما تم زيارة الحقل الإرشادي بالإدارة الزراعية بمنفلوط، والمنزرع بمحصول فول الصويا والذرة الشامية، كما تم إزالة حالتي تعدى على الأرض الزراعية بناحية بندر القوصية.

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