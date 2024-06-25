الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ذبح الأضاحي.. جهود "الزراعة" في أسبوع (انفوجراف)

ذبح الأضاحي
ذبح الأضاحي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٥٠ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، الذي يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري في محافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٤ يونيو.

وخلال هذا الأسبوع، أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة الجيزة، عن استقبال المجازر الحكومية في المحافظة ٣٠٦٧ أضحية للمواطنين والجمعيات خلال أيام عيد الأضحى المببارك للذبح داخل المجازر، كما قامت مديرية الزراعة في محافظة القليوبية بزيارة عدد من الإدارات الزراعية للوقوف على سير العمل وموقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية. كما تمت زيارة زراعات الذرة الشامية في مراكز المحافظة، والصوب الزراعية والمشاتل.

قامت مديرية الزراعة في محافظة المنوفية باستقبال مدير عام حماية الأراضي، حيث تم القيام بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتم إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية. وفي إعلان من مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، تم ذبح 2150 أضحية داخل المجازر الحكومية مجاناً خلال عيد الأضحى. 

كما واصلت مديرية الزراعة في محافظة الإسكندرية تفتيش محلات الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، وتم ضبط مبيدات غير مسجلة ومحلات غير مرخصة. 

كما تمت جولة على بعض الزراعات في برج العرب وتفقد حالة زراعات الذرة الشامية ودوار الشمس وبعض زراعات الخضروات، وتم استماع إلى شكاوى المزارعين وتوجيه بعض الإرشادات الزراعية لهم بضرورة الرش الوقائي لدودة الحشد باستخدام المبيدات الموصى بها.

من جهة أخرى، واصلت مديرية الزراعة في محافظة بورسعيد متابعة الزراعات الصيفية، وكذلك متابعة أعمال غرفة عمليات المديرية لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، وتم متابعة أعمال الإدارات الزراعية والمراقبات، وتم رصد وإزالة 4 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية في المهد. كما تمت متابعة أعمال المكافحة والتحزيم لمكافحة القوارض. وفي محافظة دمياط، قامت مديرية الزراعة بزيارة الإدارات الزراعية في كفر سعد والزرقاء لمتابعة أعمال حماية الأراضي، وتمت جولة على الزراعات الصيفية وفحصها، بالإضافة إلى زيارة الزراعات التي تعتمد على الري بالتنقيط.
وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، متابعة مراحل استلام وتوزيع وزراعة اشجار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة ومتابعتها بعد الزراعة، كما تم متابعة الزراعات المختلفة بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية بالطور، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، عن ذبح 420 اضحية في مجازر المحافظة بالمجان، كذلك تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف،  سير ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، كما اعلنت أيضا مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، عن ذبح 2319 اضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال أيام عيد الأضحى.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على الزراعات الصيفية وأعمال حماية الأراضي، كما تم زيارة الحقل الإرشادي بالإدارة الزراعية بمنفلوط، والمنزرع بمحصول فول الصويا والذرة الشامية، كما تم إزالة حالتي تعدى على الأرض الزراعية بناحية بندر القوصية.

IMG-20240625-WA0008
IMG-20240625-WA0008
IMG-20240625-WA0007
IMG-20240625-WA0007
انفوجراف ذبح الأضاحي ومتابعة الزاعات الزراعة كـل

مواد متعلقة

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

بيرناردو سيلفا يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام الريال

أذكار الصباح اليوم الأحد 21-4-2024

ضبط 5 أطنان لحوم وأسماك "فاسدة" فى المنيا

خطبة الجمعة اليوم 14 أبريل 2024

حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن فى الشرقية

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

انخفاض أسعار اللحوم البلدية 30%.. ومذكرة لوزير الزراعة بإغلاق المجازر 3 أيام أسبوعيًا

الأكثر قراءة

وقف قطع التيار نهائيًا قريبًا.. خطة الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. إخطار المحافظات للتنفيذ خلال ساعات

موعد توقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا.. رئيس الوزراء يُعلن

خناقة المول.. نسخة من طلب تعويض بـ5 ملايين جنيه من إمام عاشور لفرد أمن (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

انقطاع الكهرباء.. بين جهود الحكومة وغضب الشارع

محمد عبدالعزيز

أزمة الكهرباء.. متابعة رئاسية، اجتماعات وزارية ومقترحات شعبية

مدحت بشاى

الرئيس وتوجيهاته لمعالجة أزمة الكهرباء

علي سعدة

أقفل الشباك ولا أفتح الشباك

جلال حمام

نتنياهو يهدم المعبد على رأس إسرائيل

د.كريمة الحفناوى

تجمع بريكس والملتقى الدولى الأول لبنك التنمية الجديد

محمد رفعت

«الحج أشهر معلومات» دعوة للاجتهاد والتجديد !

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

صور

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

لحظات فارقة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات

محطة تل أبيب

المزيد

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة

لماذا الحرب مع حزب الله ستكون صعبة على إسرائيل؟

إسرائيل تستهدف منزلًا لعائلة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ بقطاع غزة مجددا