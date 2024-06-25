أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٥٠ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢٤ يونيو الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة ٣٠٦٧ أضحية للمواطنين والجمعيات خلال أيام عيد الأضحي المبارك للذبح داخل المجازر، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، عدد من الادارات الزراعية للوقوف على سير العمل، وموقف ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، كما تم المرور على زراعات الذرة الشامية بمراكز المحافظة، والصوب الزراعية والمشاتل.

مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية

فيما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، مدير عام حماية الأراضي، حيث تم المرور الميداني لمتابعة موقف ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، كما تم ازالة عدد (26) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما اعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، ذبح 2150 اضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال عيد الأضحى، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، التفتيش على محلات الإتجار في مبيدات الآفات الزراعية وتم ضبط مبيدات غير مسجله ومحلات غير مرخصه، كما تم المرور على بعض الزراعات بزمام الإدارة الزراعية ببرج العرب، فضلا عن تفقد حالة زراعات الذرة الشامية ودوار الشمس وبعض زراعات الخضر وتم الإستماع إلي شكاوي المزارعين وتم توجيه بعض الإرشادات الزراعية لهم بضرورة الرش الوقائي لدودة الحشد بالمبيدات الموصي بها.

مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة الزراعات الصيفية، فضلا عن متابعة أعمال غرفة عمليات المديرية لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة أعمال الإدارات الزراعية والمراقبات، كما تم رصد وإزالة في المهد لعدد "٤" حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، كذلك تم متابعة أعمال المكافحة والتحزيم لمكافحة القوارض، كما تفقد مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، الادارات الزراعية بكفر سعد والزرقا، لمتابعة اعمال حماية الأراضي، كما تم المرور على الزراعات الصيفية وفحصها، كذلك المرور على الزراعات القائمة على الري بالتنقيط.

مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، متابعة مراحل استلام وتوزيع وزراعة اشجار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة ومتابعتها بعد الزراعة، كما تم متابعة الزراعات المختلفة بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية بالطور، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، عن ذبح 420 اضحية في مجازر المحافظة بالمجان، كذلك تابعت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، سير ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، كما اعلنت أيضا مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، عن ذبح 2319 اضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال أيام عيد الأضحى.

مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على الزراعات الصيفية وأعمال حماية الأراضي، كما تم زيارة الحقل الإرشادي بالإدارة الزراعية بمنفلوط، والمنزرع بمحصول فول الصويا والذرة الشامية، كما تم إزالة حالتي تعدى على الأرض الزراعية بناحية بندر القوصية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.