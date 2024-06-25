الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يعود للأولمبياد بعد غياب طويل

منتخب مصر الأول للكرة
منتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال

 ضمن المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية، التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، وذلك للمرة الثانية في تاريخ اللعبة، بعد غياب طويل.

وتأهل المنتخب المصري إلى الأولمبياد بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب، عقب الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة “2-1“ في نهائي البطولة، حيث مثل المنتخب المصري الثنائي “دعاء الغباشي، ومروة مجدي“.

و تمكن المنتخب المصري من التأهل إلى الحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم بعد غياب  طويل، حيث كانت المشاركة الأولى للمنتخب في أولمبياد “ريو دي جانيرو“ بالبرازيل عام 2016.

ومثّل المنتخب في أولمبياد ريو دي جانيرو، الثنائى “دعاء الغباشي، وندى معوض“، فقد كان هذا التمثيل الأول لمصر في الكرة الطائرة الشاطئية في الأولمبياد سواء في منافسات الرجال أو السيدات.

ويعد هذا إنجاز كبير يحسب لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، الذي أحدث طفرة كبيرة منذ توليه رئاسة الاتحاد، حيث إنه لا يدخر جهدًا في توفير كل ما تحتاجه المنتخبات من أجل الاستمرار على القمة في القارة وكذلك تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الدولية.

ويقوم مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بتقديم الدعم والمساندة والتحفيز للمنتخبات، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعسكرات الخارجية من أجل الاستعداد والتجهيز الجيد والقوي، وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم.

يذكر أن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قد حجز مقعده في أولمبياد باريس 2024 ،

https://www.dostor.org/4742726 حيث تصدر التصنيف الإفريقي متفوقًا على منتخبات القارة ليعود للمشاركة الأولمبية بعد غيابه عن الدورة الماضية طوكيو 2020.

ومن المقرر  أن تسافر  مساء اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة للرجال إلي اليابان للانتظام في معسكر تدريبي  في الفترة من ٢٥ يونيو الجاري وحتى الاول من يوليو المقبل.
وعقب انتهاء فترة معسكر اليابان تتوجه بعثة منتخب الطائرة إلى الصين  للمشاركة في لددورة التحدي والمقرر لها خلال الفترة من 1وحتى 8 يوليو المقبل

وأعلن  الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الاسباني فرناندو مونزوا القائمة الرسمية المشاركة في دورة التحدي بالصين  ومعسكر  اليابان خلال الفترة من ٢٥  يونيو الجاري وحتي ٩ يوليو المقبل.

وتضم قائمة فراعنة الطائرة كلا من: حسام يوسف ومصطفي جابر ورضا هيكل 
وسيف عابد ومحمد مصطفي 
ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد ضياء  واحمد عزب ومحمد عادل  وحمادة عثمان ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان

ويرأس البعثة الكابتن عمرو مخلوف أمين  صندوق الاتحاد.
ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من  الأسباني فيرناندو مونزوا مديراً فنياً وطارق الزفتاوي مدرباً عاماً ومحمد السيد سيكو مدرباً والدكتور سامح ظلام طبيباً للمنتخب
وأحمد سعيد محللًا تقنياً. 
وكان منتخب مصر قد انتظم في معسكر مغلق خلال الفترة الماضية بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ووصل خلالها منتخبا الوطني إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل المشاركة في دورة التحدي .

منتخب الطائرة المهندس ياسر قمر دورة الألعاب الأولمبية أشرف صبحي وزير الرياضة دورة التحدي بالصين

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اليوم.. بعثة منتخب الطائرة تطير إلى اليابان استعدادًا لدورة التحدى بالصين

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